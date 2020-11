Los taxistas consideran que circular a 80 km/h en la vía de Cintura es una barbaridad

Se reduce la velocidad máxima permitida en la Vía de Cintura de Palma de 120 a 80 kilómetros por hora con el objetivo de disminuir la contaminación, acústica y medioambiental, y los accidentes de tráfico. Esta reducción entrará en vigor el próximo 1 de febrero de 2021. Previamente, se hará una campaña de pedagogía para informar a la población y durante el mes de enero de realizarán los cambios de señalización.

Esta nueva limitación de la velocidad en la vía de Cintura ha provocado ya malestar entre los profesionales del taxi. Consideran que es una barbaridad que en una vía de descongestión se pase de 120 a 80 kilómetros por hora.Creen que esta medida no va a ayudar a eliminar los atascos, sino todo lo contrario, y que se trata de una medida de tipo medioambiental que vende un gobierno sostenible.

"ES COMO ECHARLE COLESTEROL A LA ARTERIA DE LA CIUDAD"

El presidente de los autónomos del taxi, Biel Moragues, compara esta vía con una arteria: “es la arteria de Palma, si reducimos la velocidad, es como si aumentara el colesterol y por eso se colapsa”. Cree que es “una barbaridad” que se haya tomado esta decisión y lamenta que quienes más la van a sufrir van a ser ellos, los profesionales.

Moragues cree que esta medida se va a traducir en un aumento de los atascos y esto provocará un encarecimiento del servicio del taxi, ya que si hay más atascos, perderán más tiempo y podrán hacer menos viajes durante la jornada.

"CONSIGUEN EL EFECTO CONTRARIO"

Además, Moragues no entiende por qué se lleva a cabo ahora esta medida. Destaca que actualmente no hay coches de alquiler en marcha, como sí hay en verano y cree que ahora no se debería tomar esta medida que entorpecerá el tráfico.

Dice que lo mismo ha ocurrido con la limitación de velocidad en Palma a 30 kilómetros por hora: "lo vendían como una medida medioambiental y consiguen el efecto contrario, circulando en segunda emitimos más gases contaminantes que en tercera o cuarta marcha". Lo mismo ocurrirá, dice: “si hay atascos, estaremos más tiempo parando y arrancando y habrá más emisiones”.