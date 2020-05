Los talleres de Baleares abren a medias por falta de material de protección

Los talleres de reparación de vehículos han vuelto a abrir, como muchos otros sectores, pero, por falta de equipos de protección individual, no lo han podido hacer todos. La mayoría, el 70% de los talleres de Baleares, ha decidido hacerlo solo por la mañana, ya que también tienen otras dudas sobre cómo les pueden afectar los ERTES. Los sentimientos en el sector son de incertidumbre y mal estar ya que muchos talleres se han visto obligador a pedir aplazamientos y algunos puede que no vuelvan a abrir sus puertas. Los retrasos con las citas de la ITV, también les va a perjudicar.

Los talleres han abierto momentaneamente por las mañanas para atender a sus clientes. No hay equipos de protección individual suficientes para poder trabajar con total seguridad y eso ha llevado a que no todos puedan a abrir.

En su afán por ayudar a sus asociados, el presidente de la Asociación Balear de Talleres, Julio González, ha informado de que han repartido pantallas faciales, jabón desinfectante y mascarillas pero no es suficiente Eso sí, los que dan servicio cumplen con las medidas sanitarias y de protección. De momento, ha abierto el 70% este martes

Los talleres llevan meses sin facturar, no hay remanente, tienen que pedir aplazamientos e incluso lamenta González que alunos talleres no volverán a abrir. En cuanto al trabajo, el presidente de la Asociación Balear de Talleres asegura que no se hace ni el 50% de lo que se hacía hace unos meses. Los centros de ITV han empezado a funcionar hoy pero al no haber citas, no dan trabajo a los talleres y si los clientes no van, no podrán facturar.