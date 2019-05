Con Moreno no hay carro del pescado

La importancia de la plantilla al completo y la gestión de vestuario de un entrenador, lo hemos visto en la Champions League y las vertiginosas remontadas de Liverpool y Tottenham, no han sido los delanteros titulares o sus máximas estrellas quienes han protagonizado la épica.

En el caso del RCD Mallorca el último gol de Álex López que daba la victoria en el minuto 95 de partido frente al Sporting, en la última jugada y a 30 segundos para el final, es el último ejemplo de la importancia del banquillo, o de la profundidad de plantilla como se quiera. Y para ello deben ser jugadores activados, motivados, con ganas de saltar al campo a aprovechar sus minutos en el césped.

En las tres victorias consecutivas que ha sumado el equipo, su mejor racha de la temporada, han marcado jugadores que salieron desde el banquillo, Aridai y Abdón ante el Rayo M, Leo Suárez ante el Málaga y Álex López ante el Sporting. El RCD Mallorca acumula nueve goles de jugadores salidos desde el banquillo, y es el décimo equipo entre las tres primeras categorías del fútbol español en goles de suplentes.

Para el técnico valenciano todos los jugadores tienen importancia, con él no hay ningún carro del pescado, que es como tradicionalmente se autodenominaban los suplentes cuando un entrenador les tenía completamente al margen y no les hacía sentir partícipes de sus planes. Se demustra que les tiene activados, si bien hay jugadores que apenas están entrando en los planes del técnico o que están teniendo menos hueco como en cualquier equipo, como son los casos de Russo y Valcarce; en la mayoría de posiciones es la meritocracia la que funciona y de hecho es difícil discernir quién es el titular y quién es el suplente en alguna demarcación. Lo mismo juega Joan Sastre que Fran Gámez siempre que estén sanos, lo mismo en el lateral izquierdo entre Salva y Pervis, en el propio puesto de pivote Marc Pedraza es el titular, pero ha habido partidos en los que Baba ha sido el titular estando bien Pedraza.

En la delantera Álex López se había quedado fuera de las convocatorias hasta hace poco, pasó de la titularidad a la grada con la llegada de Budimir y Stojiljkovic, pero el catalán se ha rehecho y fue determinante con gran actitud en el último partido, y lo mismo había hecho Abdón antes, o Aridai, o Leo Suárez.

No cabe duda de que Moreno ha impuesto la meritocracia, y los jugadores pueden estar de acuerdo o no, pero o se enchufan y están a pleno rendimiento o no juegan.