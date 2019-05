Los socialistas despliegan una pancarta en su sede agradeciendo a los votantes su apoyo en las elecciones

El PSIB-PSOE ha desplegado una pancarta de grandes dimensiones en la que se puede leer 'milers de gràcies' (miles de gracias) en su sede de la calle Miracle, en el centro de Palma.

El PSIB-PSOE ha sido la fuerza más votada en Baleares en los pasados comicios con un total de 116.496 votos en el Parlament, los socialistas de Baleares conseguirán por primera vez gobernar ocho años seguidos en el archipiélago balear.

Por ello, el PSIB-PSOE ha querido tener este gesto para reconocer a la ciudadanía su apoyo, pero también, han dicho, "para dar las gracias por el trabajo hecho en campaña a todos los militantes, simpatizantes y personas que han trabajado intensamente" para hacer posibles estos resultados.

En concreto, el PSIB ha pasado de tener 14 escaños a 19 escaños.

