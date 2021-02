Los restaurantes de Llucmajor "se traspasan"

Los restauradores y comerciantes de Llucmajor protestarán este viernes para mostrar su descontento ante la situación actual: están obligados a cerrar, pero no reciben ningún tipo de ayuda y no les va quedar otra alternativa que el cierre definitivo si no se soluciona esta situación.

El viernes todos los negocios de la zona amanecerán con carteles de “Se traspasa” para manifestar su malestar. No quieren realizar actos que vayan en contra de la salud, ni quieren aglomeraciones, pero sí quieren que les escuchen, por lo que protestarán de esta manera.

Uno de los restauradores del pueblo, José Sánchez, cuenta que durante toda la semana no hace ni la caja que hacía antes en un día con solo la terraza operativa. Lamenta que ha desaparecido todo, lo único que vende son unos 50 cafés al día, lo que es insostenible.

Y destaca José que no piden dinero, sino ayudas indirectas, como dejar de pagar impuestos y cuotas de trabajadores cuando no pueden funcionar. Se sienten completamente ignorados y cree que se está tratando a los restauradores como unos “apestados”, cuando están cumpliendo con todas las medidas de seguridad.

No entiende, además, que se abran las grandes superficies y se produzcan aglomeraciones en otros sectores, como por ejemplo el transporte público, y que se siga maltratando a la restauración.