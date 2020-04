Los restauradores piden ayuda económica y la suspensión de los impuestos

Los restauradores piden ayuda urgente a las instituciones para poder salvar sus negocios tras esta crisis sanitaria. La mayoría de restaurantes permanecen cerrados y han tenido que hacer ertes, pero el verdadero problema vendrá en unas semanas: cuando puedan abrir pero no haya tursitas. Lamentan que con solo el mercado mallorquín no podrán subsistir.

Algunos empresarios han decidido continuar con la venta a domicilio, aunque no muchos, ya que si tomaban esta decisión no podían realizar un ERTE. Además, también es necesario tener una licencia sanitaria para hacer reparto a domicilio por lo que son pocos los que han optado por esta opción, ya que conlleva tiempo su gestión.

El presidente de Restauración Mallorca, Alfonso Robledo, cuenta, además, que la preocuopación está más en cuando termine el confinamiento que ahora, ya que tendrán que reabrir sus negocios, pero no habrá turistas. El presidente lamenta que con el mercado mallorquín no pueden sobrevivir los reaturantes, sino que están hechos para cuando hay turistas.

Además, robledo asegura que todo el sector está indignado con la entrega de 400.000 euros a entidades vecinales para fiestas, cuando hay muchos sectores que necesitan ayuda y no les dan. Además, lo importante es llegar al verano, porque si no se destina el dinero donde se necesita muchas personas no estarán vivas cuando sea el momento de fiestas.

Rrobledo denuncia que el ayuntamiento de Palma es el que menos ayuda está dando de toda la isla a pequeñas empresas y autónomos.