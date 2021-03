Los restauradores de Menorca califican de "tomadura de pelo" las nuevas medidas

El Govern ya ha arpobado las nuevas medidas de desescalada. A partir del lunes, Ibiza pasa a nivel 3, Mallorca y Formentera a nivel 2 y Menorca a nivel 1. Las relajaciones afectan a la restauración, comercio, gimnasios y el sector de la cultura.

Las asociaciones del sector de la restauración de Menorca califican de "tomadura de pelo" las nuevas medidas que implica el nivel 1 y piden al Govern Balear que rectifique y facilite poder ofrecer el turno de cenas. Alegan que la situación epidemiológica es muy favorable actualmente y lamentan la falta de consenso en la toma de decisiones.

El presidente de la asociación de Hostelería y Restauración de CAEB, José Bosch, lamenta que las administraciones no atienden sus reivindicaciones. Creen que el Govern debería haber consensuado con ellos las medidas, ya que no están de acuerdo con que, en el nivel 1, no puedan tener turno de cena en interiores.

Actualmente en Menorca pueden funcionar los interiores de la restauración al 50%, aunque solo hasta las 17 horas. Ellos pedían al menos poder servir el turno de noche, aunque fuera sin mover el toque de queda. Lamenta que no les han hecho caso.

Además, consideran que es una tomadura de pelo que la adminsitración diga que se pueden ocupar las terrazas al 100%, ya que asegura que es imposible teniendo que guardar la distancia de seguridad que se pide.

Lamenta también que ningún ayuntamiento de Menorca ha permitido la ampliación de las terrazas en espacio público, como sí que se ha hecho, por ejemplo, en Palma, con las plazas de aparcamiento.

Bosch lamenta que nada funciona, porque las ayudas no llegan, y las pocas que llegan son completamente insuficientes. De todas maneras, destaca que lo que quieren es trabajar, ya que los datos epidemiológicos lo permiten.