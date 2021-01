Los restauradores mallorquines, desesperados y ''solos'' ante el cierre del sector en la isla

El Govern Balear cerrará a partir del 12 de enero, y durante dos semanas, los bares y restaurantes de Mallorcapara hacer frente a la pandemia de la COVID-19 en la isla.

El vicepresidente de Restauración CAEB, Juan Miguel Ferrer, ha asegurado que tras 15 días con el sector cumpliendo duras medidas restrictivas la situación no ha mejorado, algo que demuestra que el foco de contagio no es la restauración. Recuerda Ferrer que siguen sin ayudas directas y aseguran que las medidas del Govern demuestran que están absolutamente solos delante de esta gran crisis y que el ejecutivo no se atreve a decir la verdad ni a tomar medidas más valientes.

“Las cosas se están haciendo muy mal” pues tras dos semanas “con el sector cumpliendo ya con duras medidas restrictivas”, la situación sanitaria no ha mejorado “sino todo lo contrario”, asegura Ferrer. Recordamos que hasta ahora los bares y restaurantes debían cerrar el interior de los locales y tener abierto hasta las 18.00 horas. Desde Restauración CAEB afirman que “estamos convencidos que esta situación se alargará más de 15 días”. Están dando, añaden, “palos de ciego, no se atreven a decir la verdad ni a tomar medidas valientes”. Hasta ahora “todo el sector ha hecho un gran esfuerzo cumpliendo con todas las medidas impuestas pero nada ha cambiado y pretenden que nos enfrentemos a un tercer cierre definitivo que lo único que logrará es una muerte segura del sector”, lamenta Ferrer.

La prioridad, explican desde Restauración CAEB, son las vidas humanas. “Tenemos que salvarnos, primero las personas y luego los negocios”. “Si la administración no cumple con su palabra, si sigue sin dar ayudas directas y sin tomar medidas valientes, no nos moriremos de COVID, nos moriremos de hambre” señalan. Por ello hacen un llamamiento a la vacunación rápida, transparente y eficaz.

Una medida desproporcionada y drástica

En la misma línea está Restauración PIMEM, que si bien ha dado su apoyo a las medidas que el Govern impone, les parece una restricción ''desproporcionada y drástica''. Aseguran desde la Asociación que el ratio de infecciones en el sector no supera el 2% ''hecho que provoca una falta de compresión y coincidencia ante las severas medidas adoptadas por el Govern Balear''.

El Vicepresidente de PIMEM-Restauración, Helmut Clemens, ha asegurado que “hemos pedido ayudas económicas concretas, en cantidades lo suficientemente amplias y en plazos suficientemente cortos para poder intentar salvar, por lo menos, parte del tejido empresarial vinculado a la restaruración y al turismo”. Clements ha recordado que “el sector hará lo que este en su mano para ayudar pero pidiendo soluciones económicas ya que de nada sirven los mejores protocolos sanitarios si los establecimientos se ven abocados al cierre definitivo”.