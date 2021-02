Los restauradores de Mallorca piden a los tribunales agilizar la decisión sobre las medidas para poder abrir

El sector de la restauración no recupera su actividad y continúa generando pérdidas. Los restaurantes de Mallorca que apuestan por la modalidad del Take Away o el Delivery hacen cajas para poder cubrir algunos gastos como el alquiler, pero no consiguen beneficios. Ahora, los restauradores confían en que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares considere la demanda contra las restricciones de la restauracion de baleares interpuesta por algunos restauradores urgente y estudie las medidas para empezar su actividad cuanto antes.

EL TSJB niega haber admitido a trámite la demanda

Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha negado haber admitido a trámite la demanda presentada contra la orden de cierre de la restauración, como había asegurado este fin de semana la Asociación de Restauradores de Mallorca AREMA. Esta Asociación asegura que cada día que pasa sin ese pronunciamiento oficial por parte del Tribunal ''cierran en Mallorca definitivamente 50 bares o restaurantes'', que dejarán fuera a centenares de trabajadores del sector.

David Campos de la Vermuteria San Jaime ha reconocido en COPE que es complicado conseguir esas medidas cautelares y espera que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictamine una suspensión cautelar mientras se estudian las medidas y el procedimiento sea considerado urgente. Recuerda que el drama que está viviendo el sector es preocupante.

El Take Away y Delivery no basta

En Mallorca, hay muchos restaurantes cerrados y los que tienen abiertos van a medio gas. Es el caso del Udon, ubicado en la calle Blanquerna. Caroline ha explicado que, aunque operan con Take Away y Delivery, las cajas son un 50% menos que el año anterior y lamenta que, a día de hoy, no haya recibido ayudas.