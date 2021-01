Los restauradores impulsan una nueva patronal para defender los intereses del sector

El Sector de la Restauración se va dividiendo y en estos días tan complicados ha nacido una nueva Asociación, la de restauradores de Mallorca, que tiene como único objetivo defender los intereses del sector y exigir ayudas directas tras la indignación por parte de los empresarios que ven una inacción de las patronales. En apenas un día, más de 40 establecimientos se han adherido y se ha colpasado la web por establecimientos que quieren formar parte de esta entidad.

La situación es insostenible, se sienten desamparados y quieren que les escuchen. Jaime Colombás forma parte de la junta gestora que ha constituido esta Asociación. Esta entidad cree que el sector ha sido duramente castigado y que las patronales que existen actualmente no han trasladado su malestar y la realidad que están viviendo a los políticos.

Comunicat oficial



Si tens un bar o restaurant i creus que no t’han escoltat des de fa quasi un any, associa’t a través de la web https://t.co/hHRwG9sp00, telefonant al 971 629 444 o enviant un correu a hola@aremallorca.com#ajudesrealsJApic.twitter.com/veOGmWJ3bk — Associació de Restauradors de Mallorca (@aremallorca) January 18, 2021

Explica que el objetivo principal de la Asociación a corto plazo es conseguir ayudas urgentes y reales que les permitan reactivar el sector una vez se levanten las restricciones. En estos momentos, muchos restaurantes están cerrados pero siguen pagando los mismos gastos.

Benvinguts:



BROX

CAN EDUARDO

L’ARTISTA

LA DOLORES

BAR CABRERA

RAIMUNDO BURGER

PEZ LECHUGA

RITZI

VERMUTERIA SAN JAIME

EL BANDARRA

MALAMADRE

DIECISIETE GRADOS

EMBLEMÀTIC

S’OLIVERA

LA MARTINA

VERMUTERIA SARTORIO

NATUR POKE

LA VIEJA

SA TAFONA CAIMARI

XOLÒTL

QUENTIN’S

MAKARIA

KASUI — Associació de Restauradors de Mallorca (@aremallorca) January 18, 2021

Durante esta semana de restricciones, Colombás ha intentado poner en marcha el take away y servicio a domicilio en su restaurante, pero no les sale rentable.

Llancem una pregunta molt concreta:



És just que ingressant un 0% tenguem que pagar un 100% de despesses?



Reclamem pagar en funció de les restriccions que ens impossen.



Si podem obrir al 50% hem de pagar el 50%, d’una altre manera els nostres negocis seran inviables. — Associació de Restauradors de Mallorca (@aremallorca) January 18, 2021

EL IMPULSOR DE LA MANIFESTACIÓN NO TIENE NADA QUE VER CON ESTA ASOCIACIÓN

Nada tiene que ver con esta nueva asociación el restaurador que lideró la multitudinaria manifestación que discurrió por las calles de Palma el pasado martes en contra de las restricciones. No obstante, Víctor Sánchez ha solicitado este lunes permiso a Delegación de Gobierno para otra protesta contra las restricciones para el viernes a las 11 horas en la Catedral de Mallorca.

Tanto el alcalde de Palma, José Hila, como el Govern aseguran respetar la protesta, aunque piden sentido común y respetar las medidas sanitarias.

Se acaba de crear @aremallorca una asociación para todos los restauradores, desde aquí todos lucharemos por nuestros derechos y por un objetivo común, ayudas!!



Podréis daros de alta gratuitamente en https://t.co/ekJ0b6I5hwhttps://t.co/4pvD1h6syw — Juan Gomila (@JuanGomila70) January 18, 2021