Los restauradores, impacientes: día 30 de septiembre terminan los ERTE y todavía no saben si se van a alargar

Los restauradores están impacientes, a la espera de la resolución de los ERTE. Faltan solo seis días para que terminen y todavía no saben si se van a alargar o si van a tener que despedir a sus trabajadores y cerrar definitivamente sus negocios. A esta incertidumbre se le suma el fin de la temporada y la llegada de las lluvias, que este otoño se vivirán en los bares sin toldos cerrados para los clientes.

El presidente de Restauración CAEB, Alfonso Robledo, cree que es una barbaridad que los ERTE terminen día 30 de septiembre y que a día de hoy todavía no se sepa si se alargan o no. Faltan solo seis días y los restauradores no dejan de recibir llamadas de sus trabajadores que quieren saber cuál es su situación.

La realidad es que la situación es muy mala: si los ERTE no continúan, se van a producir muchos despidos y cierres. Ni si quiera los despidos se van a poder pagar lamenta Robledo.

OTOÑO E INVIERNO SIN CERRAMIENTOS NI TOLDOS

A todo esto se le suma el fin de la temporada turística, por poca que haya sido, y la llegada del otoño. Serán meses muy difíciles para el sector de la restauración sin turistas, pero todavía lo será más sin toldos.

El pasado mes de mayo entraba en vigor la prohibición de cerramientos y toldos en la ciudad de Palma. Los restaurantes y bares tuvieron que adaptarse y quedarse sin ellos. Muchos acababan de comprarlos y su inversión se fue a pique. Además, tuvieron que comprar sombrillas para que el sol no molestara a los clientes. Aunque esto fue porque llegaba el verano, ahora llegan las lluvias y los clientes no tendrán como refugiarse en los bares.

Dice Robledo que si los consumidores no ven sitio en la terraza cuando llegan a un negocio, se van. Además, destaca que todas las instituciones recomiendan estar en espacios abiertos, por la pandemia del COVID-19. Robledo se pregunta qué van a hacer ahora sin clientes y sin toldos.