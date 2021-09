Los restauradores de Baleares aseguran que no alargar los ERTE supondría la muerte definitiva de muchos

El presidente de la Federació Empresarial de Restauració de les Illes Balears (Ferib), Alfonso Robledo, ha manifestado esta mañana la “gran preocupación y descontento” latente en el sector ante la intención de la administración de no ampliar los ERTES más allá de septiembre. Tal y como ha explicado Robledo, si los ERTES no se alargan supondrá “la muerte definitiva” de todos aquellos bares y restaurantes que se encuentran en zonas poco turísticas, en municipios de la part forana y en los polígonos industriales.

Todos ellos, cuenta el líder de la FERIB, “prácticamente no han trabajado en verano ya que desempeñan su actividad en los meses de invierno y si les dejan sin ayudas, sin ERTES, no podrán sobrevivir de ninguna de las maneras”. Por ello, desde la FERIB, reclaman a la administración competente que alarguen los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal hasta, por lo menos, diciembre. Es más, “mientras haya restricciones debería haber ERTES” añade Robledo ya que “no tiene ninguna lógica ni sentido común que nos hagan incorporar a todo el personal pero con limitaciones de aforo y de horario, es incongruente totalmente”. Es muy importante recordar que “a estas alturas son muchos los negocios que ni han abierto ni han facturado y es ahora cuando iban a poder hacerlo”.

Por otro lado, desde FERIB manifiestan que apoyan “cien por cien que los fijos discontinuos obtengan el paro” pero, añade Robledo, “no olvidemos que en restauración la mayor parte del personal, un 90% de los empleados del sector, son fijos” y, precisamente por eso, es sumamente necesario que los ERTES se alarguen más allá del mes de septiembre”.