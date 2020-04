Los restauradores no abrirán con un 30% de ocupación de las terrazas porque no es rentable

La Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Mallorca, Restauración CAEB, ha manifestado su preocupación ante la incerticumbre por la desescalada del confinamiento anunciada por el Gobierno y advierte que "el sector no se puede plantear abrir nada sin tener unas pautas claras".

Diferentes restauradores han contado a COPE Mallorca que con esas condiciones no abrirán el día 11 de mayo. Todos coinciden en que no es rentable.

Gabriel LLamas de Blat al Sac tiene claro que "con 9 trabajadores en ERTE es imposible abrir la terraza con ese porcentaje. Es ridículo. No abriremos hasta que se normalice la situación porque si no es imposible mantener los puestos de trabajo que tenemos". Para Tomeu Mas de Sa Llimona en Santa Catalina tampoco es una opción. Explica que "tener dos turnos de personal para 15 personas no es rentable". Sacha Garau del Classic Blanquerna directamente augura su final " no vamos poder abrir porque ese porcentaje con los mismos gastos es inviable, es una propueta que nos lleva a la ruina y que nos obligará a cerrar".

LA PATRONAL RECLAMA MÁS PORCENTAJE DE OCUPACIÓN Y EXENCIÓN DE TASAS MUNICIPALES

Desde la Asociación Restauración de CAEB insisten en que deben concretarse pautas en relación con los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, y también sobre "las medidas higiénico sanitarias,

La asociación espera a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las medidas anunciadas, para "contar con toda la información para hacer un juicio detallado de todas las consecuencias a las que se enfrenta el sector".

La junta directiva de la patronal ha manifestación su satisfacción hacia "la empatía del conseller Iago Negueruela" ante la problemática del sector, a la que se han visto abocados todos los establecimientos de restauración, "partiendo de su conocimiento de la situación sensible actual del sector en esta Comunidad Autónoma y su dependencia turística y conectividad aérea".

La asociación de restaurantes de Mallorca considera urgente que haya un pronunciamiento “claro por parte de los ayuntamientos" a su petición de exención de tasas de incineración, basuras, ocupación de vía pública y demás impuestos municipales, para paliar los graves efectos económicos en el sector.

Negueruela ha propuesto una reunión telemática con la directora general de Turismo del Govern, a efectos de que se pueda dar la posibilidad de asistir a las reuniones con Hostelería de España y ATIB en las que se están tratando las medidas y protocolos de aplicación práctica en los establecimientos de restauración.