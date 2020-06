Restauradores: "No deberíamos estar de rodillas suplicando a nuestros políticos medidas de subsistencia"

Los restauradores aseguran estar hartos de suplicar medidas de subsistencia para el sector yse quejan de las políticas restrictivas y de ninguneo hacia el sector por parte del Ayuntamiento de Palma, que no ha respondido a la petición de que no se cobren las tasas de residuos e incineración. Tampoco soluciona problemas de terrazas en varias zonas. Así de tajante se ha mostrado el vicepresidente de los restauradores de CAEB, Juan Miguel Ferrer.

Vídeo

Ferrer ha asegurado que otros ayuntamientos de las islas han demostrado empatía hacia el sector de la restauración, como es el caso del municipio de Calvià "que se adelanta a los problemas". Y es que hace ya 80 días que reclaman a Cort que Emaya no cobre por las basuras que no ha estado recogiendo, con los establecimientos cerrados, ni el alcantarillado o el agua, ni la tasa de incineración, "montantes muy importantes y cuyos vencimientos llegan a final de este mes y por los que, a algunos socios, ya les han cobrado los recibos". Denuncian que el ayuntamiento no está respondiendo a ninguna de sus demandas.

Vídeo

Los restauradores han alertado además sobre el "bloqueo constante" del Ayuntamiento de Palma a los restauradores de la zona de Portixol, los empresarios de la zona se quejan de que siguen si una respuesta del ayuntamiento sobre el uso de los aparcamientos para instalar las terrazas de los restaurantes y bares. La patronal insiste en que están "asfixiados", los locales llevan dos semanas abiertos, con 200 trabajadores sacados de los ERTE y sin solución real. El responsable de la asociación en la zona del Portitxol. Jordi Cesar, critica la falta de soluciones.

Vídeo