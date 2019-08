El 80% de los residuos que se vierten al mar provienen de la tierra

Cuando cierran los ojos e intentan visualizar un río o un torrente para relajarse, se imaginan un espacio natural con agua cristalina que recorre la cima de una montaña hasta que llegar al mar.

Pues bien, tal y como asegura el grupo ecologista SEO-VIROT, esta es una situación tan idílica como falsa. Según han señalado, la realidad es la cantidad ingente de residuos y restos de basura que se encuentran en ríos y torrentes de Baleares. Concretamente el 80% de los residuos que acaban en el mar provendría de estas corrientes de agua. En este sentido, denuncian la falta de actuación y piden a la Conselleria de Medi Ambient i Territori y al Ayuntamiento de Palma que se ocupen de la basura de los torrentes y eviten su llegada al mar.

El coordinador del grupo local SEO- Virot Baleares, Jordi Muntaner, ha confirmado a COPE que en los torrentes te puedes encontrar con cualquier cosa. "Desde electrodomésticos usados, bicicletas, plásticos, ropa y mucha basura. No es que haya predilección por algún producto en concreto, Todo lo que te puedas imaginar y más. Los residuos que puede generar una familia mallorquina normal y corriente, todos pueden acabar en el torrente", explica.

ESPECIES AFECTADAS

En este sentido, el impacto negativo sobre el medio marino sería reseñable. Unas mil cuatrocientas especies marinas y costeras se verian afectadas debido a la innumerable contaminación del mar a la que han denominado como 'basuraleza'. Entre los ejemplares que más sufren las consecuencias se encuentran las tortugas bobas, las especies de mamíferos marinos y las aves como la Pardela Balear, que actualmente se encuentra en peligro de extinción.

IGNORANCIA DE LOS CIUDADANOS

También asegura Muntaner que la gente que contamina es incívica e ignorante y por ello cree fundamental la labor de concienciación. "Siempre piensa la gente que lo que no ve, no le afecta y esto no es cierto. Si tu tiras algo al suelo, al torrente o al mar acabas perjudicándote a ti mismo por lo que es una tonteria que lo hagas. Es un problema muy grave de incivismo e ignorancia", relata.

Se estima que en nuestros mares y océanos hay entre cinco y cincuenta billones de microplásticos corriendo el riesgo de que entren en la cadena alimenticia.