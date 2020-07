Los promotores de Baleares denuncian que las políticas del Govern suben los precios

Los promotores de Baleares están expectantes para ver cómo avanza la crisis. Suelen notar las crisis 9 meses después de que empiecen, debido a que ellos ahora mismo continúan con los proyectos que tienen en marcha y no notan la falta hasta que toca empezar uno nuevo. Por lo tanto será a partir de enero cuando esclarezcan si se verán o no afectados: si los clientes no pueden comprar vivienda, tendrán que paralizar sus inversiones y tendrán pérdidas.

El coronavirus ha provocado que muchas personas no puedan acceder a una hipoteca y todavía peor será la situación si se convierte en una crisis financiera. Explica el portavoz de PROINBA, Tolo Mayol, lamenta que estos problemas provocarán que sus inversiones se encarezcan, tengan pérdidas y esto se traducirá en un aumento del precio de la vivienda.

Precisamente las instituciones aseguran que estas haciendo esfuerzos para frenar el precio de la vivienda. Desde hace seis años en las islas se vive una emergencia habitacional y Mayol destaca que las instituciones no están ayudando con sus medidas.

PLAN URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA

El nuevo plan urbano que prepara el ayuntamiento reduce en 174 hectáreas el suelo edificable para ampliar la ciudad, aprovecha las casas y solares vacíos ya existentes y protege 212 hectáreas de suelo rústico. Un plan que trabaja con la previsión de que en los próximos 20 años Palma acogerá a casi 67.000 personas más. Para ubicar a estos nuevos habitantes serán necesarias 53.218 viviendas. Cort proyecta que un 81% de ellas estén en el suelo urbano actual en casas y solares vacíos y el 19 % restante sean nuevos edificios a construir en suelo urbanizable, unos terrenos que estarán siempre pegados a la ciudad.

A la crisis económica provocada por el coronavirus se suma la limitación del suelo rústico de las instituciones, que lo que está provocando es un aumento del precio, porque se está reduciendo la oferta y hay mucha demanda. Los promotores consideran que es toda una incoherencia llevar a cabo medidas restrictivas mientras incrementa la población, ya que se está obteniendo el resultado contrario al deseado.

Los promotores han presentado un documento con medidas para colaborar con las instuciones, aunque lamentan que no están dispuestos a colaborar con las empresas privadas. Precisamente denuncian que el Govern, mediante el decreto 3/2020 ha establecido como innecesarios algunos plazos para la creación de vivienda púbilca solo para ellos, no para las empresas privadas.

Los promotores proponen que se construyan viviendas más altas y más pequeñas para aprovechar más los espacios y que no haya escasez de vivienda.