Los profesores de religión católica reconocen algunas trabas para impartir clases en Baleares

El próximo curso se podrán impartir clases de religión islámica en 10 colegios de baleares despues de que la Conselleria de Educación y la comunidad islámica hayan firmado un convenio según el cual cada año se podrán ampliar el número de centros docentes hasta cubrir la demanda de esta enseñanza. En Baleares hay unos 8.600 alumnos musulmanes.

Desde el sindicato USO, que representa a los más de 120 profesores de religión católica de las islas, se reclama igualdad a la hora de facilitar las clases de religión católica. Su portavoz Paco Jiménez recuerda que ellos y el Obispado de Mallorca han tenido que recurrir a los tribunales en varias ocasiones.

La última sentencia ha obligado al Govern balear a ofertar este curso religión católica en segundo de bachillerato aunque les consta que no se ha cumplido en todos los centros. Tampoco se ha conseguido que las familias de los alumnos de infantil de los colegios públicos puedan optar a esta formación. Reconoce el portavoz de USO que " notan sutilidades como poner la asignatura a primera y última hora" y se pregunta "¿por qué a nosostros se nos exige un número mínimo de alumnos para impartir la asignatura de forma presencial y en otras asignaturas optativas no o por qué no se oferta en todos los institutos?, ¿cuál es la razón, hay voluntad de que no se dé esta asignatura en los colegios públicos o qué?

Paco Jiménez recuerda como en el año 2016 el Govern redujo a 80 profesores de religión la mitad de su horario y lo que ha llevado a que todavía no se puedan cubrir todas las horas por incompatibilidad de horarios.

Por su parte, el PP balear exige explicaciones sobre este convenio y ha registrado una iniciativa en el Parlament solicitando todo el expediente.