Los productos ecológicos más elaborados no consiguen salir al mercado con la paralización del turismo

La Asociación de Producción Agraria Ecológica de Mallorca tampoco está pasando por su mejor momento. Aunque en demanda de hortalizas y frutas van desbordados, muchos productos vinculados al sector turístico, como el aceite, no sale. Su situación es compleja pero están lanzando diferentes iniciativas para mantener el sector.

APAEMA está viviendo dos realidades bien dispares. Por un lado, la demanda de frutas y hortalizas se ha disparado hasta el punto de no tener capacidad para satisfacer la demanda. El problema, explica el presidente de la asociación, Miguel Coll, es que no están vendiendo nada de sus productos más elaborados, ya que están estrechamente vinculados al sector turístico y la venta al exterior. Las bodegas y el sector del aceite está paralizado: no hay demanda, ni aquí ni fuera de las islas. La situación, asegura Coll, es compleja.

Como todos los sectores, desde APAEMA también se han reinventado y han puesto en marcha varias iniciativas para seguir vendiendo. Por ejemplo, cuentan con un mercado virtual para llegar a más consumidores. De esta manera, la gente puede encontrar las fincas de venta directa de productos.

