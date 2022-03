Los primeros refugiados ucranianos llegados a Mallorca relatan el horror que vivieron en su país

Juliia, Mariia Skydan, Volodymyn Frediuk, Nadia y Alisa son los primeros ucranianos recién llegados a Mallorca. Todos coinciden en lo mismo: día 24 de febrero, su vida cambió.

Juliia tiene 23 años, hasta hace menos de un mes trabajaba en un supermercado y este febrero tenía planeado celebrar un cumple. Vivía en Kiev y, emocionada, ha contado cómo desde que estalló la guerra empezó a escuchar aviones rusos sobrevolando la zona donde vivía. También ha recordado uno de los peores episodios, el bombardeo a una farmacia a la que la población había acudido a comprar medicamentos. En ese ataque, perdió a uno de sus amigos de tan solo 20 años.

María, una ciudadana mallorquina, ha acogido a 13 personas

En estos momentos, Juliia se encuentra en Can Picafort, en una casa junto a otros 12 ucranianos (entre ellos 5 niños). Han sido acogidos por María, que ya conocía a Juliia porque la joven había trabajado algún verano en la zona. Esta ciudadana mallorquina le ofreció alojamiento a ella y a su familia antes de que estallara la guerra y Juliia declinó la invitación a la espera de que los bombardeos cesaran. Finalmente, decidió abandonar el país y poner rumbo a Mallorca junto a otras 12 personas. María ha destacado que nada más llegar, el pueblo de Can Picafort se ha volcado con ellos ofreciendo todo tipo de ayuda.Los niños, por ejemplo, empezarán el colegio el próximo lunes aunque no estén matriculados.

Hay más conocidos de María que siguen en Ucrania pero no quieren venir. Reconoce María que para los de aquí, hoy es el peor día. Las madres están mejor porque piensan que han salvado a sus hijos pero los jóvenes son los que peor lo están pasando. Además del miedo y todo lo periddo, se sienten culpables de estar fuera de su país y no saben cómo pueden ayudar a la gente que se ha quedado en Ucrania.

Volodymyn y su familia, hospedados en el Hotel Covid

Hay más historias, como la de Volodymyn, su mujer Nadia y su pequeña hija Alisa. Él viajó a Mallorca días antes de que estallara la guerra para entrenar junto a otros ucranianos. El día 24, el aeropuerto de Ucrania donde tenían que aterrizar ya estaba bombardeado y decidió quedarse aquí. Día 26 de febrero, recuerda el ucraniano, su mujer y su hija cruzaron la frontera hasta Hungría. Unos días complicados ya que Nadia tenia mucho miedo por su hija, veían aviones y drones siempre sobrevolando su zona. Esta familia dejó atrás su trabajo en Járkov, sus amigos y su familia. Asegura Volodymyn que no sabe cómo van a volver. En estos momentos están hospedados en el Hotel Covid.