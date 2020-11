Los Policías Nacionales critican que no se están cumpliendo los controles de pruebas PCR en el aeropuerto

Los Policías Nacionales critican que no se están cumpliendo a raja tabla los controles en el aeropuerto de Palma. Dicen que se están haciendo de manera aleatoria y a libre albedrío, sin cumplir ninguna lógica. Desde el sindicato Alternativa Sindical creen que se deberían hacer con más rigor.

Siempre hay algún despistado, explica el portavoz del sindicato, Óscar Navarro, aunque la mayoría de los pasajeros internacionales que llegan están cumpliendo y ya salen con la prueba en mano. Navarro cree que se deberían hacer los controles más rigurosamente.

Vídeo

18 PASAJEROS LLEGARON SIN LA PRUEBA O CON INCIDENCIAS

Por cierto que en el primer día de obligatoriedad de entrar en España con PCR negativa, de los 243 pasajeros internacionales que llegaron, 18 tuvieron que someterse a los test de antígenos y todos dieron negativo. La mitad de estas personas no llevaban el documento válido, mientras que otras cinco personas viajaron sin la PCR.

Vídeo

LOS POLICÍAS SE SIENTEN DESPROTEGIDOS

No son los policías los que realizan las pruebas, sino que AENA ha subcontratado esta vigilancia. Los policías, sin embargo, continúan con sus labores e intervienen en muchas y diferentes acciones en el aeropuerto. Precisamente denuncian que se están requiriendo pruebas PCR negativas, pero que a ellos no les han hecho todavía ningún tipo de prueba. Se sienten desprotegidos y tienen miedo incluso de coger los papeles de los viajeros, ya que no tienen ninguna garantía sanitaria.

Además, desde el sindicato consideran que sería más coherente que se pidiera las pruebas a todos los viajeros, no solo a los internacionales, dado que España tiene una gran incidencia de casos.

EL PP PIDE PRUEBAS GRATUITAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE VUELVEN A CASA

En el parlament, el PP ha pedido al Govern que realice PCR gratuitos a los estudiantes de Baleares que están en la Península y regresarán a las islas por Navidad, para su protección y la de sus familias y evitar así cualquier contagio.

La consellera de Presidencia, Pilar Costa, ha respondido que el Govern balear está en conversaciones con el Gobierno central sobre la exigencia de PCR a los viajeros, residentes o no de Baleares, que lleguen a las islas. Costa no se ha referido a la gratuidad de las pruebas para los estudiantes y ha subrayado que cualquier persona que tenga su residencia en Baleares puede regresar a las islas en cualquier momento.

Los populares recuerdan que el Gobierno de Canarias ha anunciado que pagará los PCR a todos los ciudadanos canarios que regresen por Navidad. La diputada Nuria Riera reprocha al pacte que no aclare nada cuando falta un mes para la nochebuena.

Mientras el conseller de turismo, Iago Neguerula insiste en que las conversaciones con el Gobierno central para obligar a los visitantes nacionales a venor con PCR van por buen camino.