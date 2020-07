Los perros de Baleares, los más vulnerables de España a contraer leishmaniosis

Las Islas Baleares son el territorio español con una mayor presencia de perros seropositivas en leishmaniosis. El 57,1% de los cánidos de la comunidad autónoma son seroprevalentes a esta enfermedad potencialmente letal. Esto implica una diferencia de más de 20 puntos porcentuales respecto al resto de provincias analizadas.

Así lo alerta Animal Hub, la plataforma sin ánimo de lucro por el bienestar animal que cuenta con la participación de más de 30.000 veterinarios en toda España, empresas y entidades del sector agroalimentario; que apunta que la leishmaniosis es una enfermedad zoonótica y, en consecuencia, puede afectar también a la salud de las personas.

“La leishmaniosis es un problema endémico en España con datos de prevalencia incluso mayores al 30% en algunas áreas. Para pararla, tenemos que hacer un control exhaustivo de nuestros perros, protegerlos con productos eficaces que les protejan de la picadura del flebotomo durante los 12 meses del año. Además, es necesario acudir de forma rutinaria a la clínica veterinaria para que tras un análisis y un chequeo pueda descartar la infección”, asegura Federica Burgio, veterinaria y responsable científica de animales de compañía de MSD Animal Health que, a su vez, es miembro de Animal Hub.

Según el informe Latest trends in Leishmania infantum infection in dogs in Spain, Part I: mapped seroprevalence and sand fly distributions*, realizado en un total de 1.739 perros de 42 provincias españolas y con perros de diferentes tipologías (domésticos, pastores, cazadores, de refugio y guardianes) revela que las condiciones ambientales y climáticas locales son los factores más relevantes a la hora de presentar una mayor seroprevalencia.

AFECTA ESPECIALMENTE A PERROS JÓVENES Y DE RAZAS DE GRAN TAMAÑO

Del total de animales analizados, un 10,12% presentaba anticuerpos negativos para Leishmania infantum. Este tipo de leishmaniosis puede transmitirse a animales y a humanos siempre a través de la picadura de los flebotomos (unos insectos parecidos a los mosquitos que transmiten el parásito responsable de la enfermedad) al chupar la sangre para alimentarse. Existen otras vías de transmisión, menos frecuentes como a través de trasfusión de sangre, transmisión venérea y la transmisión directa de perro infectado a perro sano a través de mordeduras o heridas.

El estudio concluye que factores relativos al propio animal también son relevantes para explicar estamayor seroprevalencia. En este sentido, los cánidos potencialmente más afectados por la leishmaniosis son aquellos de razas de mayor tamaño.

Asimismo, la edad es otro de los motivos de mayor incidencia. La vulnerabilidad es más alta en perros más jóvenes,y que están más tiempo al aire libre sin ningún tipo de protección.

El Mediterráneo, principal foco de la enfermedad

La zona mediterránea es la mayor afectada por la leishmaniosis con cerca de 2.5 millones de perros infectados. Además del archipiélago balear, otras 8 provincias con salida al Mediterráneo presentan una seroprevalencia superior al 17% y son consideradas de alto riesgo. Entre las que cuentan con mayor seroprevalencia se encuentran Málaga (34,6%) y Alicante (19,1%).

Por lo contrario, las provincias del norte de la Península Ibérica son clasificadas tradicionalmente como no endémicas, ya que la seroprevalencia es menor. Esto se refleja en los resultados obtenidos en provincias como Vizcaya (0%), Cantabria (2%) o Álava (3,3%). La excepción se encuentra en Ourense, la segunda provincia con más seroprevalencia de España con el 35,6%. Esta provincia presenta condiciones climáticas excepcionalmente adecuadas para la expansión de la leishmaniosis y pertenece a la zona bioclimática supramediterránea y no templada, como la región norte de España.