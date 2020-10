Los pediatras de Baleares no podrán vacunar a todos los niños de la gripe por falta de stock

El próximo 19 de octubre comienza la campaña de vacunación de la gripe. La petición de los pedriatras de vacunar a todos los niños a partir de los 6 meses vuelve a caer en saco roto y este año será muy complicado poder hacerlo por la seguridad privada ya que no hay suficientes vacunas. La realidad hoy es que, aunque los pediatras recomienden que los niños estén vacunados, los que no son de riesgo no lo van a estar y se van a confundir los síntomas de la covid con los de la gripe. Los niños que viven con personas de riego sí serán vacunados aunque no tengan problemas de salud.

Confusión entre los síntomas de la covid y la gripe

La petición de que los niños se vacunen de la gripe a partir de los 6 meses es una demanda de los pediatras desde hace años. Ahora, con el tema de la covid, la situación preocupa ya que los síntomas se van solapar.

El miembro del Comité asesor de vacunas en Baleares, Miro Vergès explica que no pueden hacer nada ya que este año el Ministerio de Sanidad y la Consellería siguen mantiendo a los grupos de riesgo como cada año. Solo los niños con problemas de salud entran dentro de esa franja.

Los calendarios de gripe se hacen con muchos meses de antelación y por lo tanto con esas previsiones y no las de hoy no hay vacunas para todos. Explica Vergès que la realidad es que los pediatras no podrán poner la vacuna ya que la cantidad de peticiones a las farmacias ha sido espectacular y no habrá stock para hacerlo de forma privada.

A principios de diciembre de 2020, cuando se haya cubierto el máximo de la población de riesgo que quiera vacunarse, sería posible hacerlo por la seguridad privada. Este año creen que la gente será más cumplidora y no ocurrirá como el año pasado, que llegaron tan solo al 52%.

Algunos niños fuera de riesgo se vacunarán

Explica el pediatra que hay un grupo de niños que sí estarán incluidos. Son los que conviven con personas que cuentan con una patología de riesgo. Por otro lado, al inicio del desconfinamiento, el pánico de acudir a los centros de salud provocó que muchos padres no llevaran a sus hijos a vacunar de enfermedades que también son importantes. El miedo de los padres ha ido apaciguando y en estos momentos, la situación está estabilizada y no hay riesgo de que los niños no se vacunen.