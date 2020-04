Los musulmanes de Baleares se preparan para vivir el Ramadán en confinamiento

Los 30.000 musulmanes que viven en Baleares se preparan ya para el inicio del Ramadán que comienza mañana. Este es el mes en que los musulmanes, por su fe y por sus creencias, ayunan durante las horas de sol. Este año se celebra entre el 23 de abril hasta el 23 de mayo y con una particularidad: el confinamiento, por lo que no podrán acudir a las mezquitas como hacen tradicionalmente.

Los musulmanes se privan, durante 30 días, de comida, bebida y relaciones sexuales mientras esté puesto el sol. Es una manera, explica el presidente de la Liga Musulmana de Baleares, Francisco Javier Jiménez, de controlar sus deseos y hacer un esfuerzo dedicado a la fe. Cada año, durante el Ramadán, los fieles van a la mezquita cada noche cuando se pone el sol.

Dice Jiménez que este año será todavía más especial, porque como no tendrán contacto con otros creyentes y no dispondrán de la fuerza del grupo. Así que, ahora no harán el esfuerzo por quedar bien delante de la gente, sino que como estarán en casa, solo ellos y Dios serán testigos de sus actos de fe.

Y cuando termina el Ramadán, los creyentes se unen para rezar juntos una oración a la salida del sol. Explica Jiménez que cada año alquilan un campo de fútbol para acabar el mes de ayuno todos juntos y ver el horizonte. Espera que cuando llegue ese día, y puedan hacerlo tomando las medidas de distancia social pertinentes. El año pasado los musulmanes de Mallorca se concentraron en el polideportivo Germans Escalas de Palma para realizar sus oraciones de fin del Ramadán.

Asegura el el presidente de la Liga Musulmana de Baleares que aunque las mezquitas permanezcan cerradas, los musulmanes continuarán rezando en casa y viviendo el Ramadán más unidos que nunca a sus familias.