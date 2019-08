Los menores de Baleares comienzan a consumir drogas a los 14 años

Projecte Home Baleares cumple hoy su trigesimosegundo cumpleaños con una labor social elogiada por todos los sectores de la sociedad. La prevención ha sido el leitmotiv bajo el que se ha articulado la celebración en la que ha querido destacar algunos datos, a su juicio, preocupantes. En este sentido la fundación ha revelado que un 7,5 por ciento de las personas de entre 15 y 64 años presenta un consumo de riesgo. La edad media de inicio en el consumo de drogas entre los estudiantes de secundaria en Baleares se sitúa entre los 14 y los 15 años. En este contexto, el alcohol es la sustancia de mayor consumo y la menos percibida como peligrosa seguido del tabaco y el cannabis. Precisamente la prevalencia de consumo de este último es superior entre los estudiantes que en a la población general.

Ante estas cifras, desde Projecte Home Baleares, su presidente Jesus Mullor, se ha mostrado preocupado. No puede ser, explica, que un chico de 14 de años piense que para salir de fiesta y pasárselo bien debe consumir alcohol. "Que alguna fiesta o en verano un chico coja como rutina que su modus vivendi esté enfocado en hacer un consumo abusivo del alcohol no es un buen enfoque. Y no se trata de discursos ni profesionales ni moralistas sino educativos y de salud pública", ha relatado.

En este sentido, Mullor ha explicado que son cuatro los retos a abordar. En el ámbito laboral, comunitario, escolar y familiar. Por ello ha pedido el impulso a las diferentes administraciones en la tarea de la prevención recalcando que ellos tienen la experiencia y están dispuestos a trabajar conjuntamente. "En el ámbito laboral hacemos un llamamiento al sector privado para que nos ayuden a elaborar programas. En el ámbito comunitaria llamamos a los Ayuntamientos que son quienes son competentes a colaborar en la prevención y por último a las Consellerias de Trabajo y especialmente a Educación en el ámbito escolar decirles que aquí estamos, vamos a elaborar planes y a colaborar", ha explicado.

En cuanto a las adicciones sin sustancia, Projecte Home advierte también de un aumento cada vez mayor. El uso compulsivo y problematico de internet afecta a un 3,3 por ciento mientras que el juego online a un 4 por ciento. Esta cifra se dispara en el caso de los jóvenes a un 7,5 por ciento. Por ello, Gisela López, directora de programas para jóvenes de la fundación, dice que la clave esta en no demonizar las tecnologías y que pese a la brecha digital se intente conocer cuál es la situación. Por ello, pide doblar los esfuerzos y sensibilizar a los jóvenes.