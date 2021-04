Los médicos de Baleares, saturados: ''Trabajar así después de todo lo que llevamos sufriendo es muy difícil''

Situación desbordante en las Urgencias del Hospital de Son Espases. La imagen a día de hoy es la de pacientes urgentes en camilla esperando en la zona de butacas y médicos agotados que trabajan hasta 48 horas a la semana. Aunque la situación está algo más relajada que ayer, desde el Sindicato Médico SIMEBAL advierten que llevan días avisando de que el ratio de pacientes que llegan a urgencias empieza a ser similar a los que se registraban en la época pre covid.

La atención teléfonica en los centros de salud y la lista de espera para operaciones son los problemas principales

En estos momentos, los pacientes acuden a Urgencias para ser valorados porque en los centros de atención primaria las consultas son teléfonicas. A esta problemática se suma que con las listas de espera quirúrgicas se está operando más, se programan más pacientes y se reservan camas para los post quirúrgicos. Si no se dan las altas previstas porque no estan para darles de alta, el paciente que esta ingresado no sube y se empieza a desbordar la situación.

Saturación en el Hospital de Son Espases

Carol Pérez es médico de Urgencias y Delegada de SIMEBAL en el Hospital de Son Espases. Asegura que la imagen en el Hospitala día de hoy es desbordante y de saturación. ''Estar 24 horas trabajando con pacientes por los pasillos, camillas en zonas de butacas y con las salas de espera a rebosar en plena pandemia de covid sin mantener la distancia es muy difícil. Trabajar así después de todo lo que llevamos sufriendo es muy difícil'', lamenta.

Para los médicos, la situación sigue siendo igual o peor que la que vivieron durante la pandemia y piden soluciones. Además, otro de los problemas es que existen camas y habitaciones cerradas. ''Saber que hay camas y habitaciones disponibles en otros Hospitales y que están cerradas, mientras nosotros tenemos a pacientes esperando una habitación durante horas, es indigno'', explica.

La doctora cree que deberían ponerse en la situación del paciente: ''Imagina que tenemos a alguien que está enfermo, que necesita un hopital, una toma de oxÍgeno, unos cuidados de enfermería... Este paciente está condenado a estar en una camilla enmedio de una sala de butacasporque no hay personal para abrir más habitaciones... Es complicado de entender'', sentencia.

Médicos agotados

Los médicos están agotados, necesitan más medios, más recursos y que las camas estén disponibles. Por ejemplo, Carol Pérez, hace guardias de 24 horas con un solo día de descanso entre jornada y jornada. Están todos los días allí y trabajan más de 48 horas a la semana. ''Es agotador, necesitamos más recursos'', insiste la médico.

