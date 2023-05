Los hoteleros de Playa de Palma indignados ante la pérdida de dos banderas azules

Los hoteleros de Playa de Palma están indignados ante la pérdida de dos banderas azules. También se muestran descontentos por la falta de sombrillas y hamacas a estas alturas de la temporada, algo por lo que no paran de recibir quejas de visitantes por la elevada falta de servicios.

Su presidente, José Antonio Fernández de Alarcón, considera que estamos dando una imagen lamentable al visitante sin banderas azules, ni sombrillas, ni hamacas. Recrimina que la mayor zona turística del archipiélago haya perdido dos de las banderas azules que ondeaban en el municipio, concretamente la de Cala Estància y la de Playa de Palma (S’Arenal).

Fernández de Alarcón recuerda que ellos han cumplido con inversiones millonarias, ya que el 80% de los hoteles son de cuatro estrellas y siete de cinco. Critica que los políticos no cumplan; "No solamente no se comprometen con su deber con el ciudadano, sino que cada vez estropean más las pocas cosas que están bien hechas. Perder las dos banderas azules del municipio es un auténtico despropósito para la zona. La pérdida de este reconocimiento a nivel internacional deja a Playa de Palma una vez más desamparada por parte de las Administraciones. Llevamos semanas pidiendo urgencia y celeridad en la concesión de los permisos necesarios para la instalación de las sombrillas y hamacas", ha remarcado.