Los hoteleros de Playa de Palma estallan, o se condonan impuestos o no podrán reabrir

La situación por la que atraviesa el sector hotelero es crítica y la Asociación de hoteleros de Playa de Palma ha reclamado la condonación de impuestos y tasas municipales de 2020 a los ayuntamientos de Palma y LLucmajor ya que advierten que no podrán volver a abrir si los gastos les siguen comiendo.

Los hoteleros recuerdan que la crisis del COVID19 ha obligado al cierre de todos los establecimientos sine die. Con 0 ingresos y un horizonte de total incertidumbre por delante, consideran que no es de recibo, que los ayuntamientos pretendan seguir cobrándoles las tasas e impuestos municipales. “No nos sirve, como anunció ayer el Ajuntament de Palma, que nos los paralicen, aplacen, fraccionen o rebajen. No tiene sentido que la administración local nos ahogue a impuestos cuando tenemos todos nuestros hoteles cerrados. Nos están empujando a un colapso económico sin precedentes” explica la presidenta de la patronal hotelera de Platja de Palma, Isabel Vidal.



La Asociación de Hoteleros de Playa de Palma insiste “necesitamos una condonación de impuestos y tasas municipales. No podremos volver a abrir si los gastos nos siguen comiendo” afirma la presidenta de los hoteleros de Platja de Palma, Isabel Vidal. “Necesitamos liquidez para volver a crear empleo. No podemos tener en el cajón una montaña de aplazamientos de tasas e impuestos municipales pendientes de pago. Si la administración no arrima el hombro esto va a suponer una parálisis total de la economía. Por favor, no nos dejen solos en esto” añade Vidal.



Estos impuestos y tasas locales son: impuesto sobre actividades económicas; impuesto bienes inmuebles (IBI); tasa por la prestación de servicios relativos al tratamiento de residuos sólidos urbanos; tarifa de agua; tarifa de alcantarillado; tasa de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU); canon de saneamiento; tasa cargas y descargas; reserva de espacio en la vía pública.



Desde su creación, Platja de Palma siempre ha aportado millones de euros a las arcas públicas. La crisis generada por la pandemia del COVID19 ha sumergido al sector en la peor crisis económica que ha vivido en su historia. Por este motivo, la patronal reclama toda la ayuda posible de las administración estatal, autonómica y también local. Sin esta ayuda, el tejido productivo no podrá sobrevivir.