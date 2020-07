Los hoteleros de Palma culpan a la Policía por no vigilar los excesos

La Asociación de Hoteleros de Playa de Palma critica que se ha tenido que llegar a estas decisiones extremas debido a la falta de efectivos de seguridad que se necesitan en la zona. Los hoteleros destacan que cuando empezó la temporada turística se deberían haber previsto este tipo de aglomeraciones. El vicepresidente de la asociación, José Antonio Fernández, hace hincapié en que si se ha podido controlar el confinamiento de 46 millones de personas, no entiende como no se pueden controlar 100 metros de calle. Dice que el problema no son los turistas, sino que no hay policías que eviten las aglomeraciones y que pongan orden a los que infringen la ley.

Desde la asociación explican que no están ni a favor ni en contra de las normas que se han establecido, porque las leyes simplemente se acatan. No obstante, la presidenta de la asociación, Isabel Vidal, ha matizado que se podría haber evitado esta medida y lamenta que este parche no será la solución al problema, ya que los turistas que quieren beber se van a ir a la playa, al paseo o donde sea, a hacerlo.

Además, el vicepresidente ha destacado que se está vendiendo un destino seguro, pero que la higiene de la zona está bajo mínimos, por lo que critica que Emaya no lleva a cabo las limpiezas necesarias. Los servicios en la zona todavía siguen siendo mínimos. El vicepresidente ha señalado que la queja más recibida en los hoteles es sobre la falta de hamacas en las playas.

Los hoteleros lamentan las cancelaciones que se están produciendo algunas debido, además, a la mala comunicación que está haciendo el Govern de cara al exterior. Aseguran que han lanzado la obligatoriedad del uso de las mascarillas como una bomba y que los turistas se están asustando.

La ocupación del mes de julio es del 37%, se prevé que en agosto sea del 35%, en septiembre del 43% y en octubre, se intentará sobrevivir con el 33%.

Algunos turistas que estaban hoy en la playa de Palma han expresado que esperaban encontrarse con la fiesta de cada año. Los más jóvenes se sienten decepcionados con el destino que han escogido porque no han encontrado lo que bucaban, aunque han dicho que cada noche encuentran alguna alternativa para consumir alcohol. Otros han dicho todo lo contrario, que les encanta esta tranquilidad de Mallorca.

Por otro lado, la calle del Jamón y de la Cerveza tienen el aspecto típico de los meses de invierno. Aunque no han querido hacer declaraciones públicamente, algunos empresarios nos contaban que están muy enfadados por el cierre: “visitad la zona de Santa Catalina, eso sí que son aglomeraciones”, nos han dicho”.