Los hoteleros de Menorca temen que la prueba piloto sea un 'anuncio' y no una realidad

La llegada de turistas a Baleares durante la prueba piloto no afectará por igual a todas las islas. Los hoteleros de Menorca se han mostrado decepcionados y prefieren no hacer estadísticas de qué hoteles abrirán este año. La situación no es positiva y denuncian los cambios de protocolos y decisiones en cuestión de días e incluso horas. Lamentan también que lleven años reclamando un plan de promoción del mercado alemán en la isla.

A la espera de los requisitos para comenzar con la prueba piloto

En estos momentos, la Asociación Hotelera de Menorca está a la espera de la orden ministerial que informará de los requisitos que debe tener su destino piloto. Más allá de los contactos de empresarios con los touroperacdores, aún no han podido comercializar el destino, no saben las condiciones ni cuándo podrán hacerlo.

La presidenta de la Asociación Hotelera de Menorca, Azucena Jiménez, cree que la idea de la prueba piloto es buena, pero teme que se quede en un mero ''anuncio''.

No hay mercado alemán en Menorca

Recordemos que esta prueba piloto permitirá a casi 11.000 alemanes puedan visitar las islas. En Menorca, el mercado alemán no es el más abundante. Jiménez ha explicado que estos turistas tienen una tradición de gran desconocimiento con la isla y hace años que desde la Asociación Hotelera piden que se trabaje con el mercado alemán. La presidenta de la Asociación lamenta que no les hayan escuchado ya que de haberlo hecho en estos momentos estarían en la misma línea de competición que Mallorca.

Los hoteleros siguen trabajando en unos protocolos que cambian cada día. Se están readaptando a esta nueva realidad y asegura Jiménez que este no es un año estadísticas, si no de paréntesis.