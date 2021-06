Los hoteleros de Mallorca califican de ''nuevo revés'' el retraso de la desescalada de Reino Unido

La vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María José Aguiló, ha considerado que el retraso de la desescalada en el Reino Unido hasta el 19 de julio es un "nuevo revés" que "complica mucho la temporada turística".

Según Aguiló, esta decisión "compromete las aperturas de los establecimientos que dependen del mercado británico, tanto los hoteleros como los otros agentes de la cadena de valor turístico".

Para la FEHM, este anuncio ha ratificado "lo que desde hace días ya se publicaba en los medios británicos sobre las intenciones de su gobierno". "Lamentamos esta decisión que, no por esperada, es menos perjudicial. Pese a las afirmaciones del primer ministro, parece que esta decisión obedece más a razones geopolíticas que sanitarias", ha señalado Aguiló.

Así, ha lamentado que este nuevo retraso "hace polvo las expectativas de la industria turística y dificulta las vacaciones hasta dentro de un mes más". "Deberemos intensificar las acciones de captación de demanda con otros mercados puesto que es sumamente difícil aguantar con un solo mercado tirando de la demanda de forma mayoritaria", ha concluido.

Menorca, cuyo principal mercado emisor es el británico, trabaja para atraer al turista polaco

Que Reino Unido retrase la reapertura al 19 de julio es una muy mala noticia para los hoteleros de Menorca, donde el 80% de los turistas son británicos.

Para paliar esta situación, los hoteleros buscan nuevos mercados emisores y prefieren no opinar sobre la nueva medida. La gerente de la Asociación Hotelera de Menorca, Azucena Giménez, explica que actualmente el mercado predominante es el nacional, aunque todavía no han empezado a arrancar. No sabe cuál es la ocupación actual, aunque espera que a partir del mes que viene se reactive el turismo español y francés.

Para poder continuar adelante, están trabajando buscando nuevos mercados emisores a través de las conexiones aéreas ya existentes en de Europa con Menorca, como por ejemplo, Polonia.

Hasta 2019 el mercado británico supuso un 80% del total de turistas que visitaban la isla anualmente. Un mercado principal y desestacionalizador, destaca Giménez, ya que los procedentes de Reino Unido viajaban entre mayo y octubre. Un comportamiento diferente al de los españoles, ya que solo visitan la isla en julio y agosto.