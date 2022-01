Los gestores piden una solución rápida a la administración para tramitar las bajas

Llevamos varias jornadas con más de 4.000 contagios diarios y esto se traduce en personas que, por aislamiento, no pueden ir a trabajar y, en muchos casos, tienen que solicitar la baja laboral. Sin embargo, la situación epidemiológica actual está colapsando por completo el sistema sanitario y la tramitación de bajas y altas se está retrasando. Los gestores administrativos se encuentran en un momento muy complicado, y es que no saben cómo tienen que actuar las empresas en estos casos.

El presidente del Colegio de Administradores de Baleares, Miguel Ángel García, explica que ahora mismo no saben muy bien qué decisiones tomar porque no saben qué va a exigir la adminsitración en el futuro. Como todos estos supuestos no estaban contemplados, ahora no saben qué aconsejar a las empresas. Y es que son muchas las empresas que llaman constantemente para saber qué hacer con estos trabajadores infectados. Explica que tienen que confiar en los trabajadores, aunque de momento no tengan un documento que lo acredite.

Explica que se están dando muchos casos de trabajadores que se dieron de baja en diciembre y a día de hoy todavía no tienen el alta acreditado. Asegura Miguel Ángel que ahora mismo son muchas las empresas y autónomos que están encontrándose con este problema. Cada día recibe muchas llamadas que intentan plantear soluciones. Destaca que ya han comunicado la situación a la administración y exige una solución efectiva y rápida.

Además, los gestores se encuentran ahora con un problema añadido y es que el mes de enero supone el fin de plazo de muchas obligaciones laborales. Antes del 20 de enero tienen que entregar el modelo 111, en el que figuran las retribuciones de todo el año, y ahora no saben si estas bajas pueden requerir incorporar datos que ahora mismo no tienen. Temen que en el futuro la Agencia Tributaria les exija información que deberán añadir con penalizaciones económicas por culpa de la ineficacia de la administración pública.