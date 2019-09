Los ganaderos de Mallorca aún esperan ayudas para alimentar a sus animales tras un verano muy crítico

Los meses de verano para el sector de la ganadería en Baleares ha sido muy malo. La sequía ha provocado no tener comida para los animales durante gran parte del curso estival ya que no ha llovido prácticamente nada. Desde la Consellería de Agricultura crearon unas líneas de ayuda para dar de comer a los animales. Daban, en teoría, alfalfa granulada por animal dando unos céntimos por kilo. Una promesa que aún no han cumplido.

Jaume Coll, ganadero en Mallorca, solicitó dicha ayuda porque sus animales estaban -y lo siguen estando- en una crítica situación por esa falta de alimentos. Coll no ha recibido nada. Llamó a la Consellería y la respuesta fue que hasta septiembre había un concurso abierto y que luego se decidiría qué empresa se adjudicaba el hecho de repartir la comida a los animales. Actualmente el contexto sigue igual, las ayudas no se han adelantado y Coll se queja de la mala gestión que están teniendo desde la Consellería en una situación extrema: "No han hecho nada para agilizar la adjudicación y la situación sigue siendo muy mala".

"La gran mayoría de ganaderos hemos tenido que poner de nuestro bolsillo para intentar salvar el verano y dar de comer a nuestros animales", cuenta Coll. El no recibir las ayudas, sumado a un verano que Coll califica de muy duro, ha provocado la pérdida de bastantes ovejas. Además, de que cada, como dice el agricultor, ha tenido que desembolsar dinero para alimentar a sus animales al ver que no recibían ninguna ayuda por parte de la Consellería.

Coll explica que él tenía unas 400 ovejas y que, durante este verano, sobre todo las más mayores, han fallecido por culpa del verano tan crítico que hemos pasado. La falta de lluvias ha pasado mucha factura a todo el sector de la ganadería en Baleares: "El verano ha sido tan duro que me he dado cuenta de cómo mis algunas de mis ovejas iban muriendo. Tenía unas 400, ahora muchas menos". "Todo ello porque la Consellería no nos ha ayudado a sobrellevar este verano tan seco que hemos sufrido", dice.