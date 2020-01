Los funcionarios de prisiones reprochan a Marlaska que no cumpla sus promesas y piden mejoras

Hasta el momento, los funcionarios de prisiones no están contentos con el Ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska. El Coordinador en Mallorca de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios 'Tu abandono me puede matar', Antonio Gutiérrez, dice que el Ministro hizo unas promesas que no ha cumplido y lo peor, es que lo único que han recibido son expedientes por dar su opinión. Gutiérrez considera que han cercenado su derecho a la libertad de expresión.

Además, a esta problemática se le suma la noticia de que el Gobierno estudia que militares se introduzcan en los centros penitenciarios para cubrir las plazas. Algo que ha llegado por sorpresa a los funcionarios de prisiones. Dice Gutiérrez que les parece lamentable tener que enterarse por la prensa y no cree que meter a gente ajena de prisiones sea la solución a la falta de plazas, ya que los trabajadores penitenciarios tienen que superar una dura oposición para ejercer su trabajo.

Contabilizando los 4 centros de Baleares, existe un total de 72 vacantes en todos los centros.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS TRABAJADORES

En cuanto a la situación de los funcionarios de prisiones, el Coordinador en Mallorca de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios 'Tu abandono me puede matar', Antonio Gutiérrez, destaca que están igual que en el resto del país. Solo en Mallorca, fueron lesionados 12 funcionarios en 2019.

Dice Gutiérrez que llevan mucho tiempo reclamando mejoras como por ejemplo ser reconocidos como Agentes de la Autoridad o la gran necesidad de contar con más personal en todas las áreas.

Además, destaca que carecen de una verdadera política de riesgos psico-sociales. Lamenta que los trabajadores no tengan formación para lidiar con según que presos. Eso hace que los funcionarios se lleven el trabajo a casa y por lo tanto les afecte en su vida familiar y social.