Los familiares ya pueden visitar a los enfermos por coronavirus en Baleares

Los familiares de personas infectadas por coronavirus que se encuentran ingresados en el hospital podrán visitarlos. Lo harán acompañados del personal sanitario y siguiendo unos protocolos para garantizar la salud de todos. Esta opción ya está en marcha en Son Espases y el Hospital de Manacor a la espera de que se implemente en el resto de hospitales.



Los pacientes que han dado positivo por coronavirus y se encuentran ingresados en el hospital también sufren mentalmente. Están separados de sus familiares y solo tienen contacto con los sanitarios que cuidan de ellos y también les dan el cariño que no pueden recibir de sus familias.



Hasta ahora, solo estaban permitidas las visitas a los pacientes en fase terminal o a niños. Con este nuevo protocolo, los enfermos no verán mermados sus derechos individuales y podrán recibir visitas o estar acompañados durante su ingreso hospitalario.



La subdirectora de Humanización, Atención al usuario y Formación del Servicio de Salud, Rosa Duro, ha explicado que con esta nueva reestructuración aseguran las medidas para que no haya riesgo de contagio. Las visitas serán de 15 a 30 minutos. Después, las personas que estén acompañando al enfermo en su ingreso, tendrán que hacer una cuarentena al salir del hospital.



Estos ingresos con el paciente, explica Duro, son casos muy especiales. Aunquelos pacientes están acompañados de los sanitarios, hay enfermos con problemas cognitivos que hacen que el apoyo familiar sea de gran ayuda.



Debido a la incertidumbre que genera el virus, sí es cierto que hay miedo entre las familias y muchas decidirán no acudir a estas visitas. Duro recuerda que también tienen a su disposicion las videollamadas. Allí, los pacientes se comunican con sus seres queridos a través de los dispositivos que proporciona el hospital. A la espera de que el resto de Hospitales terminen los protocolos, en Son Espases y Manacor ya está llevando a cabo.