Los establecimientos de La Lonja pueden ampliar el horario de sus terrazas desde este lunes

Los establecimientos de La Lonja podrán desde este lunes ampliar el horario de sus terrazas hasta las 00.00 horas los días laborables y hasta las 00.30 horas los festivos y vísperas de festivos, después de que el Ayuntamiento haya decidido acatar las sentencias que avalan dicho horario.

Según ha explicado el abogado de Restauración CAEB, Miguel Planas, los hechos se remontan a abril de 2019, cuando la entonces regidora de Función Pública y Gobierno Interior, Aurora Jhardi, decretó, "sin seguir el procedimiento administrativo", que la ocupación de la vía pública en La Lonja se reduciría de 08.00 a 23.00 horas, mientras que en otras zonas de Palma era de 07.00 a 00.00 horas.

Dicha decisión fue, entonces, recurrida por la asociación, porque "no siguió con el proceso administrativo", ya que "no se lanzó a público" y no se pudieron hacer las alegaciones correspondientes, ha continuado Planas, quien también ha sostenido que no existe un estudio que argumente que las terrazas de La Lonja debían cerrar más pronto que otras de Palma o que la causa era por ruido.

Así, ha proseguido el abogado, presentaron una primera demanda contra el anterior equipo de gobierno y ganaron. Entonces, el Consistorio recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que falló nuevamente en favor de la asociación, ya en mayo de 2023.