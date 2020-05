Los empresarios de ocio nocturno piden al Govern que rectifique su petición de pasar a la fase tres

El anuncio de la petición de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, de adelantar la fase tres al próximo lunes 1 de junio, pero sin activar la actividad de ocio nocturno ha indignadoo al sector, que comparte mantener la fecha inicial de entrada a esa fase para el día 8 de junio, como estaba establecido. Además, les parece poco apropiado que el ejecutivo balear lance este mensaje, en el que dan a entender que el sector no está preparado para reanudar su actividad.

Los empresarios de ocio nocturno llevan meses preparando los protocolos y 120.000 trabajadores están a la espera de conocer qué pasará con ellos si no se reactiva el sector.

Los locales de ocio nocturno llevan más de un mes trabajando con el Instituto Nacional de Calidad Turística de España para realizar los protocolos necesarios para e inicio de su actividad y para garantizar así la seguridad y protección de trabajadores y clientes.

Desde el sector consideran que la petición de entrar en fase tres el próximo lunes sin reactivar el ocio nocturno no se ha hecho como toca y que ha estigmatizado su sector. El presidente de la Asociación de Ocio Nocturno de Baleares, Jesús Sánchez, asegura que independientemente de la decisión, lo que no pueden hacer es señalarles como un sector que no está preparado y piden al Govern que rectifique.

Asegura Sánchez que el sector está preparado y es que llevan años, de hecho, incorporando figuras que hoy, a causa de la pandemia, se han introducido en otros sectores.

En los locales hay controladores de acceso interior y exterior e incluso la higiene en los aseos es continua. Lo que harán ahora será redoblar esos servicios. Esperan hacerlo el próximo día 8 de junio, como estaba previsto, ya que cuentan con el visto bueno de las autoridades sanitarias. También esperan que se abran los puertos y aeropuertos para intentar salvar la temporada y abrir, aunque sea con pérdidas. Explica Sánchez que el ocio nocturno abarca alrededor de 120.000 personas en las Islas Baleares que en estos momentos están viviendo situaciones muy complejas.