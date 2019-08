Los ecologistas advierten del peligro de contaminar el acuífero de Campos

La Plataforma Antiautopista sigue en sus esfuerzos para detener cuanto antes la construcción de la autopista Llucmajor-Campos. Margalida Rosseló, portavoz de la plataforma, asegura que existen informes redactados que demuestran la existencia de metales pesados no aptos en los restos abocados en la obra. Dichos informes los enviaron tanto al Consell Insular de Mallorca como a la Consellería de Medio Ambiente.

La primera ha dado respuesta y, dice Rosselló, que dando la razón a lo negativo que es seguir construyendo la autopista. Sin embargo, hasta que la Consellería no se pronuncie, todo seguirá el curso previsto. No obstante, el Consell aún no ha informado de cuál es la cantidad de escorias que ha abocado a la autopista, ni a qué año corresponden. Datos imprescindibles para que la Consellería tome una decisión.

Rosselló, por su parte, asegura que los residuos tóxicos son muy peligrosos sobre todo si consiguen traspasar las diversas capas que hay entre el suelo y el acuífero sobre donde se esta construyendo la autopista. Desde la Plataforma están convendidos de que hay metales pesados que no se pueden utilizar en la construcción, tal y como corroboran, dicen, los resultados de los análisis de las escorias de la Planta de Son Reus de los últimos tres años.

Si esos residuos llegan al acuífero, el problema se podría agravar considerablemente: "Si entran en contacto con el agua podríamos tener un problema bastante grave". Este es uno de los puntos donde hacen más hincapié desde la Plataforma Antiautopista y uno de los ejes principales en la reivindicación de Rosselló de que se pare cuanto antes la construcción de la autopista Llucmajor-Campos.