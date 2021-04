Los detenidos por la pelea de Capdepera quedan en libertad con cargos

El juez ha decidido que las dos personas que se entregaron ayer en Artá y que esta mañana han pasado a disposicion judicial por la agresión a dos policías municipales queden en libertad con cargos. De todas maneras, el juez les ha prohibido salir de Mallorca y les ha retirado el pasaporte. Tienen que comparecer ante el juzgado cada 15 días y tendrán que respetar la orden de alejamiento interpuesta.

Los detenidos han pasado la noche en los calabozos y a su llegada al juzgado de Manacor han sido recibidos por familiares y, en disposición judicial, han reconocido los hechos y han pedido perdón. Aseguran que iban bebidos y que la situació se les fue de las manos.

El alcalde de Capdepera ha pedido explicaciones por lo ocurrido

El alcalde de Capdepera, Rafel Fernàndez, ha pedido a delegacion de Gobienro y a la Guardia Civil explicaciones por la actuación de la benemérita ante lo ocurrido el pasado viernes cuando dos agentes sufrieron un intento de agresión cuando acudieron a una fiesta en Cala Rajada ante quejas ciudadanas por ruido.

Rafel Fernàndez, considera que la respuesta de la Guardia Civil a la agresión sufrida por dos policías locales en Cala Rajada el pasado viernes fue "tibia" y "para nada contundente" y ha criticado que se instruyera el caso antes de detener a los presuntos responsables y no al revés. El alcalde de Capdepera ha reclamado una explicación ya que no entiende la manera de actuar de la Guardia Civil, mediante un proceso de instrucción y posterior detención, al revés de lo que se suele hacer a diario que es una detención y posterior instrucción. El alcalde de Capdepera ha anunciado que convocará la Junta Local de Seguridad para aclarar dónde no ha funcionado el mecanismo de actuación contundente sobre la agresión hacia los policías locales.

Desde Delegación de Gobierno en Baleares han informado que la Delegada del Gobierno, Aina Calvo, no hará declaraciones a la espera de que se celebre la reunión de la Junta Local de Seguridad.