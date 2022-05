Los comercios de Balears, esperando el nuevo mecanismo de rebaja del precio de la electricidad

El límite al precio del gas para abaratar la luz a millones de usuarios se retrasa un poco más. Al final, el Consejo de Ministros no ha podido aprobar este martes el mecanismo previsto porque está a la espera del aval final de Bruselas.

Se espera se apruebe el próximo viernes pero se puede retrasar hasta una semana más y, claro, particulares y empresas se muestran expectantes porque, tal y como reconoce el gerente de la Asociación de panaderos y pasteleros de Balears, Pep Magraner, la situación es ya insostenible.

Urge la necesidad ya no solo de mantener facturas sino de que se rebajen porque, de no ser así, el consumidor va a tener que pagar más por lo que compra en su panadería o pastelería habitual. De hecho, desde principios de año, ya han tenido que revisar precios y si no se rebaja ya el precio del gas y la electricidad, tendran que subir precios de venta final este mismo mes de mayo...Y es que, según explica Magraner, sus costes se han disparado entre un 50 y un 70%.

Por su parte, la pequeña y media empresa de Mallorca, PIMEM, muestra su satisfacción por la que esperan sea la fijación definitiva del precio del gas, pero su presidente, Jordi Mora, reconoce que el mecanismo que el Gobierno quiere aprobar podría ser más ambicioso ya que la situación es muy dura tanto para pymes como para los ciudadanos. Por todo ello, asegura que van a seguir siendo reivindicativos con este tema.

Estas son algunas de las expectativas que hay respecto a un mecanismo con el que los ciclos combinados que generan electricidad no podrá superar un límite establecido en 50 euros por megavatio/hora (MWh) de media y durante doce meses.

Si hoy se paga de media a 208,7 euros, la previsión es que caiga a entre 120 y 150 euros durante el año de aplicación del tope, con lo que hogares y empresas pagarán menos; o en eso confiamos.