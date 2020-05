Los comerciantes de Baleares estallan contra el Gobierno y aseguran que harán rebajas

"Ahora sí, ahora no. Pues nosotros decimos sí porque nos avala el Govern de les Illes Balears”. Así de contundente se ha mostrado Antoni Vilella, gerente de la patronal del comercio AFEDECO ante lo que consideran un nuevo despropósito que impera en el Gobierno Central.

“Ahora toca a comercio. Primero dicen que no va a haber rebajas en las tiendas físicas y que solo se va a permitir en la venta online. Luego rectifican y confirman que sí se van a poder realizar descuentos en los comercios a pie de calle y luego, por la noche, vuelven a decirnos que de ninguna manera los comercios de proximidad podrán realizar descuentos desde sus tiendas. ¿Pero qué cachondeo es este? Exigimos al gobierno nacional que sean serios y que, antes de salir a dar ruedas de prensa o a confirmar órdenes, se pongan entre ellos de acuerdo” ha enfatizado Vilella.

LOS COMERCIANTES DE BALEARES SÍ HARÁN REBAJAS SIGUIENDO LA NORMATIVA AUTONÓMICA

Reconoce el gerente de AFEDECO que les tranquiliza que, desde la Conselleria de Transició Energètica i Serveis Productius del Govern Balear, confirmaran públicamente que en Baleares sí se van a poder hacer rebajas en las tiendas físicas. El vicepresidente y conseller Juan Pedro Yllanes (PODEMOS) fue tajante “en Baleares se podrán hacer rebajas en los establecimientos porque el sector necesita volver a la máxima normalidad posible” por lo que nos acogeremos a las declaraciones del Govern Balear.

Insisten kis comerciantes que priorizarán la seguridad sanitaria en sus establecimientos, con medidas de desinfección, límites de aforo, preferencia de entrada a mayores de 65 años, etcétera por lo que, añaden, "no vamos a permitir que una falta de sintonía o una disparidad de criterios entre ministerios ponga en jaque mate la situación de los comercios. Contamos con el apoyo expreso del Gobierno Balear por lo que, a no ser que desde Baleares nos digan lo contrario, iniciaremos el periodo de rebajas como teníamos previsto” ha concluido Vilella.

‼️��️ Els comerços de Balears podran fer rebaixes però evitant aglomeracions



✅El petit comerç necessita tornar a la normalitat però mantenint la responsabilitat i professionalitat que està demostrant



✅Respectem les mesures de seguretat



��https://t.co/sESpOuXRcXpic.twitter.com/CJYdK4mEjb — Transició Energètica i Sectors Productius (@Vicepres_GOIB) May 13, 2020

EL MALESTAR EN EL SECTOR SE INCREMENTA DÍA A DÍA

Desde AFEDECO no entienden cómo dos ministerios no unifican el criterio antes de informar a la ciudadanía. "No se dan cuenta de la inseguridad que están generando por sus indecisiones y sus continuos cambios de rumbo. El malestar en el sector se acrecienta día a día porque en estos momentos ningún comerciante sabe qué es lo que puede hacer y lo que no", señala la patronal del pequeño comercio de Mallorca.

“Son miles las familias que dependen del sector comercial como para estar jugando con su futuro de una manera tan frívola. Somos los primeros que queremos seguridad sanitaria, hemos adaptado los locales a la nueva realidad, realizando inversiones extra para garantizar espacios libres de virus como para que ahora, desde dos ministerios, el de Sanidad y el de Comercio, estén cambiando de criterio sin importar el daño que están haciendo al sector y a miles de familias” ha afirmado Vilella.