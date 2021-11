Los centros de salud están desbordados por los casos de virus estacionales y de Covid

Puede que tengas tos, mucha mucosidad, congestión nasal o dolor de garganta. Si es así es muy probable que te hayas contagiado de un virus estacional muy típico del otoño. Si llamas al médico, al compartir síntomas con el COVID, te remitirán a hacerte un test de antígenos.

Es una circunstancia que se está repitiendo mucho en los centros de salud estos días que están desbordados. La doctora Isabel Orlandis, explica que es una patología propia del otoño en la mayoría de los casos el tratamiento a seguir pasa por tomar antitérmicos, paracetamol y es importante hidratarse bien y guardar reposo. Insiste en que no hay que tomar antibióticos.

En caso de que se mantenga fiebre alta más de 3 días o se presente dificultad respiratoria sí se debe acudir al médico.





El aumento de casos que se está registrando hay que achacarlo a la relajación de las medidas de seguridad sanitaria. No se guarda tanto la distancia de seguridad, se descuida el lavado de manos y no se usa tanto la mascarilla. "El año pasado como la gente estaba protegida no se transmitieron los virus pero al bajar la guardia y relajarse mucha gente se olvida del lavado de manos y otras medida , lo que favorece la transmisión de estas patologías", recuerda la doctora del centro de salud de Andratx. Insiste en que no se puede bajar la guardia,los centros de salud deben mantener el doble circuito de respiratorio y cribar a todo el mundo con síntomas de Covid. Y es que un mal cribado puede hacer que un paciente entre a la consulta y contagie al profesional sanitario.





Vacunación de la gripe

Mucha gente presenta este cuadro médico y aunque es pronto para que sea gripe ya se ha detectado algún caso, por eso la doctora Orlandis recomienda a todos los colectivos que deben vacunarse que lo hagan porque se espera que este año llegue con más fuerza.

El personal sanitario empezará a vacunarse de la gripe la próxima semana y después esperan ponerse pronto la tercera dosis contra la COVID y es que recuerdan que están siempre en primera línea y es fundamental que estén protegidos y más ahora que se está produciendo un repunte de los casos y comienza a circular la variante Delta plus. "Desde el Sindicato Médico habíamos pedido desde hace tiempo, muchas veces no se filtra todo lo bien que se debiera y llegan pacientes a consulta con síntomas de coronavirus para consultar sobre otras cuestiones", señala la facultativa.

Si t'has protegit de la #COVID19, fes-ho també de la GRIP. Vacuna't



?Si ja tens 70 anys i pauta completa de la COVID19

?Si ja en tens 65 i pauta de Janssen



Et telefonarem per vacunar-te de la grip?dosi de record de COVID19 el mateix dia ????#AlesIllesEnsVacunampic.twitter.com/e2NzmRRQdq — Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) (@ibsalut) November 8, 2021