Los Bomberos de Palma consiguen el apoyo de la mayoría de partidos políticos

La Agrupación Profesional de los Bomberos de Palma ha conseguido que la gran mayoría de los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones y lucharán por la alcaldía de Palma firmen un documento de mínimos para mejorar las condiciones laborales de los bomberos. Dicho compromiso incluye un aumento de plazas para frenar el envejecimiento del cuerpo, adaptar vehículos y renovar equipamiento, puntos claves que urgen solucionar cuanto antes.

Marcos Blázquez, portavoz de la agrupación, comenta que incluso los siete puntos de mínimos exigidos se quedan cortos y hace mucho hincapié en la necesidad de renovar y ampliar la plantilla. Así como mejorar todos los materiales y conseguir más vehículos, ya que todo lo que tienen ahora está anticuado y no garantiza su seguridad ni la de los ciudadanos.

Blázquez indica que el pacto unánime firmado hoy tiene que terminar en una convocatoria pública: "Hemos tocado fondo. Hace falta una nueva jefatura y un proyecto adecuado a las necesidades del cuerpo". "Necesitamos más vehículo y una clara mejoría del material. Estas reclamaciones son para garantizar nuestra segurida, pero sobre todo, la de los ciudadanos". Entre las exigencias que ya han adoptado los partidos políticos presentes en la firma, también se encuentra un procedimiento de descontaminación, renovación del vestuario, equipos de respiración y la reclasificación del C1 de catalán.

MÉS, Unidas Podemos, PP, Pi, Ciudadanos, Sumam y Actúa han firmado este lunes el compromiso para impulsar mejoras para los Bomberos de Palma, incluyendo un aumento de plazas para frenar el envejecimiento del cuerpo, adaptar vehículos y renovar equipamiento. No obstante, el PSIB y VOX han estado ausentes en dicho acto. Blázquez no entiende el por qué de esta ausencia: "No han querido tomar parte de este compromiso pese a haber sido informados del contenido del documento y de las demandas del colectivo de Bomberos".