Los baleares aplazan sus viajes a partir de septiembre

Ante la falta de conectividad aérea y de clientes, las agencias de viajes, que pueden abrir a partir del lunes, prefieren aplazar su apertura hasta la primera o segunda semana de junio. Esperan que sea en ese momento, entre el 11 y el 14 de junio, cuando se empiecen a programar los vuelos nacionales y, consecuentemente, se active el turismo del país. Además, las agencias consideran que las islas deben promocionarse como un destino seguro para liderar el turismo en España.

Actualmente está todo parado. Los clientes han anulado todos los billetes que habían comprado para los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto.Parece que los viajeros siguen con sus planes de futuro a partir del mes de septiembre. De hecho, el presidente de Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares, Xisco Mulet, explica que están trabajando ya con muchas fechas para los últimos meses del año. Octubre y noviembre parece que es cuando se harán aquellos desplazamientos que no se han podido hacer ahora.

A partir del lunes las agencias pueden reabrir sus oficinas, aunque la mayoría no lo harán porque consideran que no tiene sentido sin clientes. Además, Mulet considera que el modo de viajar va a cambiar mucho y todavía no saben cómo se va a adaptar la gente. Habrá que seguir muchas normas y muy estrictas por lo que quizás muchas personas preferirán no viajar, asegura el presidente de AVIBA, ya que supondrá viajar con muchas preocupaciones.