Los animalistas critican al Ayuntamiento, que niega el abandono de los tres perros policía

Desde la Asociación Animalista de Baleares, Luis Miguel Pérez no se explica como el Ayuntamiento ha podido abandonar a estos animales después de ser utilizados durante toda la vida para sus actividades, unas actividades que por cierto, considera no naturales.

Pérez lamenta que ''ahora que no los necesitan y los consideran prescindibles'', los lleven a las jaulas de Son Reus, donde dice ''se quedarán varios días, incluso puede que lleguen a morir allí''.

Luis Miguel insiste en que dejar a estos tres perros en Son Reus para buscar adoptante no ha sido la mejor opción teniendo en cuenta que estos animales llevan tiempo siendo cuidados por policías locales que se hacían cargo de ellos personalmente.

Cree que se tendría que haber gestionado de otra forma, como por ejemplo, invitar a la adopción de estos peluditos por sus redes sociales.

EL COMUNICADO DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Palma, mediante un comunicado, ha hecho una llamada a los ciudadanos para que los adopten y aseguran que desde primera hora ha habido muchos interesados. Eso sí, pasará un tiempo hasta que puedan ser adoptados porque están en proceso de desinfectación y revisión veterinaria.

Dice el consistorio que no se abandonan a los animales en Son Reus sino que es un paso previo necesario para la adopción. Afirman que ha habido policías locales interesados en adoptarlos, pero lo informes no permiten la entrega directa como si se podría haber hecho si fuera de un particular.

Frente a esta polémica, la Policía de Palma ha querido aclarar ciertos puntos en su twitter: