Vicente Moreno se fue muy disgustado del Nuevo Arcángel por la derrota y su expulsión, que consideró injusta. La sorpresa fue cuando en el acta arbitral no figuraba la expulsión del técnico sino que aparecía en el apartado amonestaciones. El colegiado había escrito que amonestaba al técnico por protestar de forma aireada con los brazos en alto y voz en grito una decisión suya, habiendo sido advertido varias veces.

Sin embargo, no fue hasta las 22:53h ,ocho horas después de redactar el acta, cuando corrigió su escrito en otras observaciones para escribir ahora sí que había expulsado y no amonestado al entrenador, como había ecrito por error.

Así pues será difícil que el técnico valenciano se libre de la sanción, que él mismo dio por descontada, "serán dos partidos seguramente" y según él "por no hacer nada, estamos en una total indefensión los entrenadores".

Moreno afirmaba que sus gritos iban dirigidos a uno de sus jugadores y no al árbitro, y que el cuarto árbitro estaba simplemente en muchas ocasiones para hacer un seguimiento a los entrenadores.

El técnico ya fue sancionado con dos partidos tras ser expulsado en el partido ante el Málaga en la primera vuelta.