"Tardaremos segundos en levantarnos" dijo Antonio Vadillo nada más concluir el partido en Barcelona con el duro revés de perder el primer punto de la semifinal en la tanda de penaltis. La intervención de Juanjo a tiro de Taffy frustró el primer punto, y ahora el Palma no tiene margen de error, se ve obligado a ganar al Barcelona este viernes en Son Moix y forzar el tercer partido para pelear el sueño de meterse en su primera final de liga.

El club mallorquín destila ambición y optimismo para de nuevo plantar batalla este viernes, como hiciera en el Palau Blaugrana en el que a punto estuvo de ganar. Vadillo cuenta con la duda del cierre Lolo, que ya no jugó ante los azulgrana por lesión, mientras parece recuperar a su killer Mati Rosa, con 26 goles cuarto goleador de la liga, quien sufrió un fuerte golpe en el hombro.

Sobre el arbitraje que no dejó muy conforme a los palmesanos, el técnico Antonio Vadillo comenta que "el arbitraje es un factor que no podemos controlar". El meta Carlos Barrón, una vez más gran protagonista en el último partido, ha dicho que "estamos ilusionados con forzar el tercer partido. El viernes tiene que ser una fiesta para la afición y llevarnos en volandas".

El director deportivo José Tirado afirmaba hoy que "es el partido que me ilusiona más. Tiene que ser un día especial y tenemos que demostrar al mundo lo que es la afición del Palma Futsal. Cuando el equipo salte a la cancha vestiremos Son Moix de gala con un mosaico".

Quedan pocas entradas a la venta para el viernes, sólo había algo más de 300 entradas disponibles debido a los 3000 socios con los que cuenta el club. Habrá un mosaico verde con 4000 cartulinas.