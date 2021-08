Nuevo fin de semana de locura en Punta Ballena. Miles de jóvenes se congregan cada día en la zona tras el cierre de la restauración y el ocio a la una de la madrugada. Los jóvenes turistas realizan botellones y se aglomeran y la Policía Local de Calvià y la Guardia Civil tienen que intervenir para disuadir las aglomeraciones.

El inspector Antonio Agualeres explica que cada día tienen que realizar las mismas funciones: acercarse a los jóvenes organizados en grupos y explicarles que se enfrentan a sanciones para que se vayan de la zona. Asegura que muchos no lo entienden y no quieren irse a dormir, aunque finalmente la mayoría acaba obedeciendo. Les venden juega, alcohol y desfase y cuando llegan a Mallorca ven que hay restricciones de todo tipo y no pueden hacer lo que esperaban.

Asegura que los comerciantes y los empresarios de la restauración están colaborando, normalmente, y ayudan a que la zona quede vacía sobre las dos y pico de la madrugada.





El alcohol provoca una nueva muerte en Palma

En Palma, se han levantado 41 actas por incumplimiento de las medidas anticovid. Agentes de la Patrulla Verde actuaron el sábado en maniobras de reanimación a un hombre inconsciente en la calle, que fue trasladado a un hospital, donde falleció.

También se actuó en un accidente de tráfico en Can Pastilla entre una moto y un coche, que se saldó con la muerte del motorista a causa de la gravedad del siniestro y la detención de la conductora del coche por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por imprudencia grave con resultado de muerte.

Además, la policía ha detallado que el servicio de refuerzo en la Playa de Palma fue recibido a botelladas cuando se procedió al desalojo de la gente aglomerada en la zona, si bien se ordenó que no se respondiera a la provocaciones.