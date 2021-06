La llegada del primer crucero supone poco gasto para los sectores económicos de Palma

Palma recupera este jueves dos imágenes de normalidad previa a la pandemia: la recuperación de los cruceros y el primer congreso.

A primera hora de la mañana ha llegado al puerto de Palma el Mein Schiff 2, de TUI. Una llegada que ha generado mucha expectación, ya que incluso se ha organizado una comitiva política de bienvenida en el puerto de Palma por parte del conseller de turismo, Iago Negueruela, y el presidente de la Autoridad Portuaria de baleares, Francesc Antich. El presidente reconoce que han recibido muchas solicitudes, pero de momento hay pocas confirmaciones de llegada de cruceros.

Mientras, entidades vecinales y ecologistas han convocado este sábado una concentración en la que piden al Gobierno que que rectifique y mantenga la restricción de la llegada de cruceros. Aseguran estos colectivos que Palma es la segunda ciudad de Europa con más contaminación por megacruceros. El conseller de Turismo, Iago Negueruela, afirma que su recibimiento no está reñido con la regulación del numero de cruceros máximos, que el Govern defiende desde hace tiempo.

La mayoría del millar de pasajeros han bajado para dirigirse al aeropuerto y unos 200 han aprovechado la estancia para acercarse al centro de Palma y visitar sus lugares más emblemáticos, como la catedral. Aunque la parte negativa es que no han hecho mucho gasto, ya que, a causa de los grupos burbuja, ni pueden consumir y van con las excursiones cerradas.





Colas de turistas en la catedral

De hecho, hoy, en la catedral, se han visto colas en la entrada, aunque no de cruceristas. El director técnico de la Catedral, Joan Pastor, explica que notan una pequeña reactivación, debido a los turistas nacionales y alemanes, aunque no lo suficiente. Asegura que se ha visto pasear a un grupo de cruceristas a modo de grupo burbuja pero que no han entrado en la Seu ni han consumido por la zona.

Explica el director que durante la mañana, entre las 11.30 y las 13.30 horas, es la hora punta, por lo que se forman largas colas. Aunque no están durante todo el día, a diferencia de antes de la pandemia, cuando había cola para entrar en la catedral durante todo el día.





Los souvenirs necesitan a los cruceros

En los souvenirs tampoco hay mucho movimiento. De hecho, esta mañana estaban muy vacíos y por la zona de Palau Real hemos podido ver que algunos ya han echado el cierre definitivamente. Los propietarios destacan que sin cruceros, no pueden continuar adelante.