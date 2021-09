Llamamiento a la solidaridad de las Hermanitas de los Pobres, Emaya les ha cobrado 94.000 euros

La situación por la que están pasando las Hermanitas de los Pobres, que cuidan a personas mayores vulnerables en su residencia de Palma, es como mínimo complicada. Emaya ya les ha cobrado los casi 95.000 euros que les había notificado que debían.

La superiora, Sor María Pilar, ha explicado a COPE Mallorca que nunca les enviaron facturas han sabido que las pagaba históricamente la Diputación pero les pidieron que regularizaran el contador del agua y lo pusieran a su nombre y salió la deuda. "Nos enteramos por los medios de comunicación de la deuda. Llegó el requerimiento el 5 de agosto pidiendo el cambio de contador y el pago de las facturas de 4 años. Al día siguiente dimos de alta el contador a nuestro nombre".





El Ayuntamiento de Palma les ofreció perdonársela a cambio de concertar plazas en la residencia pero explica que no pueden aceptarlo porque ellas solo atienden a ancianos sin recursos, la congregación, recuerda la superiora, no hace conciertos con instituciones "no son posibles cambios de plazas por facturas, las personas valen más que las facturas", insiste Sor María Pilar que señala "estaban acumuladas porque no nos llegaban y además no estaban a nombre de las Hermanitas".

Sor María Pilar ha explicado que aunque habían pactado el pago de la deuda en varios años, la respuesta llegó cuando ya se había pasado el recibo por el banco. En la cuenta había fondos procedentes de las casas de la provincia de Barcelona que les había enviado dinero para apoyarlas y de donaciones.

No se plantean devolver la factura "lo hecho hecho está, Dios proveerá", asegura la superiora que añade "queremos pagar lo que nos corresponda, no queremos ser diferentes a los pobres. Los pobres de hoy pagan sus facturas, nosostras también pero no nos han llegado nunca".

Hacen un llamamiento a la solidaridad: "Las facturas no se pagan con un kilo de arroz"

Reciben alimentos de muchas entidades y empresas y siempre han vivido de las donaciones. "Las facturas no se pagan con un kilo de arroz, ni podemos pagar al personal con cosas físicas necesitamos ayuda económica. Seguimos gracias a los bienhechores y voluntarios que nos ayudan" sabemos que está muy dificil por la crisis, comprendemos que personas que nos ayudaban ahora no pueden pero si el Señor quiere que permanezcamos aquí cuidando a los pobres nos dará los medios para seguir adelante", confía la madre superiora.

Ahora se encuentran con una situación complicada por eso piden ayuda. Tienen a 69 residentes y pendientes de la llegada de 6 más con 60 personas en plantilla para atenderles. La congregación asume un importante concreto cada mes y llega justa.

La pandemia ha dificultado aún mas su situación. "Si cogemos a personas con pocos recursos; con pensiones no contributivas, con pensiones de viudedad muy bajitas de las que una parte se queda el residente y no nos llega para pagar al personal".

Y aunque pueda parecer una situación dramática la fe y actitud de Sor María Pilar son admirables. La palabra que más repite es confianza "la Providencia no nos abandona. Afortunadamente a los ancianos no les falta de comer ni luz ni nada". Reconoce "estamos viviendo con ayuda de buena voluntad y de las casas de la congregacion. Confío en la Providencia, Dios no nos abandonará.

Hace un llamamiento a la solidaridad "hay muchas personas y el Señor moverá los corazones para ayudar a los mayores pobres".

Si quieres poner tu granito de arena y ayudar la congregación dispone de una cuenta para recibir donaciones.