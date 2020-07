La lista de espera para pasar la ITV vuelve a ser de más de cuatro meses

Tras el confinamiento y el cierre total de las estaciones de la ITV, la lista de espera se ha alargado más de cuatro meses en Mallorca. Según la nueva concesión, el tiempo de espera no debería sobrepasar los 13 días, pero no está previsto que se recorte hasta el año que viene como mínimo.

El Consell de Mallorca asegura que está haciendo esfuerzos por solucionar estos datos, aunque "está siendo muy difícil". Es el conseller insular de movilidad e infraestructuras, Ivan Sevillano, quien ha planteado algunas soluciones como que se facilite el aumento de la capacidad de inspección introducciendo más personal o que se habilite una serie de estaciones móviles para agilizar los controles. Sin embargo, esta última propuesta está todavía en duda porque no tiene cabida, de momento, en el marco legal.

Sevillano asegura que una de las soluciones para regularizar las listas de espera es establecer una prórroga del vigor de las ITV en todos los vehículos hasta final de año para que los ciudadanos no se vean afectados por esta larga lista de espera. Precisamente, el Consejo de Ministros ha aprobado una ampliación de tres meses a las ITV que caduquen entre el 21 de junio y el 31 de agosto. No obstante, el conseller insular no tiene claro si es una norma solo para los vehículos dedicados al transporte o para todos los turismos, ya que serán los vehículos industriales los que tendrán preferencia a la hora de pasar la ITV. El Decreto que ha preparado el Ministerio de Transportes que recogerá esta información se publicará en el BOE en los próximos días.